Sonic Boss deutet an, dass Nights and Burnings Rangers in Zukunft zurückkehren könnten

Während eines VGC-Interviews während des Summer Games Fest sprach Sonic-Chef Takashi Iizuka über die Zukunft der klassischen Spieleserien Nights und Burning Rangers. Mit der kürzlichen Ankündigung, dass Samba de Amigo aus dem Grab auferstanden ist, ist es schwer, sich nicht über die anderen alten, leicht vergessenen Marken des Unternehmens zu wundern - eine Frage, auf die Iizuka die folgende Antwort hatte:

"Ich kann im Moment zu nichts Ja sagen. Heutzutage bin ich der Creative Officer für Sonic the Hedgehog, also konzentriere ich mich voll und ganz auf diese Seite des Geschäfts. Ich kann also nicht wirklich für jemand anderen sprechen, aber das Sonic Team in Japan hat in letzter Zeit viele Leute eingestellt - sie haben mehr Leute als je zuvor. Es könnte also eine Zukunft geben, in der Sie von dieser Art von Titeln hören werden."

Wir können nur die Daumen drücken und auf das Beste hoffen.

Wollt ihr sehen, wie Nights oder Burning Rangers für moderne Konsolen wiederbelebt werden?