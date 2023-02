Sonic bekommt in Zukunft mehr 2D-Abenteuer

HQ

Sonic Frontiers war ein ziemlich großer Hit für Sonic Team mit ziemlich guten Kritiken und guten Verkaufszahlen. Es war auch ein großer Schritt in Bezug auf das Gameplay, da es die klassische Formel in etwas mehr in den Adern eines RPGs änderte.

Das heißt aber nicht, dass Sonic Team sich in Zukunft ausschließlich daran halten wird. Der Sonic Frontiers-Regisseur Morio Kishimoto hat auf Twitter verraten, dass wir uns in Zukunft auf weitere 2D-Spiele freuen können, die neben 3D-Abenteuern existieren, indem er einem Fan erklärt: "Wir haben seitlich scrollende Sonic-Spiele, auf die wir uns freuen können".

Während wir uns sicherlich auf weitere Sonic Frontiers-Inhalte und hoffentlich eine Fortsetzung freuen, ist ein weiteres 2D-Sonic etwas, auf das wir wirklich hoffen. Wie steht es mit dir?