Sonic Battle Royale Sonic Rumble angekündigt

Neben der Aufnahme von Sonic Mania in Netflix hat Sega kürzlich ein brandneues Sonic-Spiel enthüllt, in dem ikonische Charaktere aus dem Franchise in ein 32-Spieler-Battle Royale springen.

Wie Sie im Trailer unten sehen können, wird das Gameplay von Sonic Rumble dem von Fall Guys ähneln, wo die Spieler verschiedene Herausforderungen meistern müssen, um in die nächste Runde zu gelangen. Am Ende kann es nur einen Gewinner geben.

Die Charakteranpassung wird auch für Spieler verfügbar sein, um ihre Avatare in Sonic Rumble zu ihren eigenen zu machen. Es wird später in diesem Jahr für iOS und Android erscheinen, genauer gesagt irgendwann im Winter.