Sonic Adventure bekommt eine neue Menge Merch bei Limited Run Games

Sonic Adventure wurde ursprünglich 1998 veröffentlicht und war ein Pioniertitel für den blauen Igel, vor allem, weil es das erste Spiel mit 3D-Gameplay war. Nicht jeder 3D Sonic-Titel war ein Klassiker, aber viele Fans haben Sonic Adventure immer noch sehr am Herzen.

Bei Limited Run Games wurde eine neue Merch-Linie veröffentlicht, um das Spiel zu feiern. Von einer Spielhülle über einen Schlüsselanhänger bis hin zu T-Shirts und Hoodies gibt es eine Menge Goodies, die du abholen kannst. Ein klarer Favorit ist der lila Big the Cat Angelhut, auf dem Big chillt, während er auf dem Design fischt.

Neben dem Sonic-Merch gibt es auch einige Sammelkarten, die auf der Sega Dreamcast basieren, wenn du in der Nostalgie der Konsole baden möchtest. Schauen Sie sich hier das gesamte Sortiment an und lassen Sie uns wissen, was Ihnen besonders auffällt.

