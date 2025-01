HQ

Songs of Silence stammt von Chimera Entertainment, die zuvor Angry Birds Epic und Angry Birds Evolution für Rovio erstellt haben. Während es sich bei diesen beiden Spielen um einfache Strategie- und Rollenspielvarianten der Angry Birds -Serie handelt, ist das 4X-Strategiespiel Songs of Silence sehr weit von Angry Birds entfernt. Und dann wieder, vielleicht nicht ganz.

Songs of Silence ist eine etwas andere Herangehensweise an ein 4X-Strategiespiel und ein Beispiel dafür, wie sich ein etabliertes Subgenre weiterentwickeln und innovativ sein kann. In diesem Fall ist es das Hinzufügen von automatisierten Echtzeit-Schlachten und Deckbuilding-Mechaniken. Der Fokus liegt jedoch immer noch auf dem Auf- und Ausbau deiner Armee, der Erweiterung deines Königreichs und der Verbesserung deiner Helden, und obwohl es immer noch rundenbasiert ist, bietet es sowohl Echtzeitkämpfe als auch ein cleveres Kartensystem, das die Schlachten in verschiedene Richtungen beeinflussen kann.

Kurz gesagt, die Geschichte in Songs of Silence schildert den Kampf zwischen zwei Mächten; das Licht und das alles verschlingende und tödliche Silence. Indem du die Kontrolle über eine der drei Fraktionen des Spiels übernimmst, entweder 1000 Kingdoms, Old Race oder Crusade, musst du versuchen, den Konflikt durch eine Reihe von taktischen Entscheidungen und natürlich Kampfszenen zu überleben. Die Welt von Songs of Silence ist ein komplexes Geflecht von Königreichen und verschiedenen Gruppen, die um die Vorherrschaft kämpfen und die Ausbreitung von Silence stoppen.

Wenn du mit dem Genre nicht vertraut bist, kann es oft etwas schwierig sein, in Strategiespiele wie diese einzusteigen. Glücklicherweise ist die Kampagne in Songs of Silence recht zugänglich, da sie langsam die verschiedenen Teile des Gameplays einführt und Sie sollten auf jeden Fall hier beginnen, wenn Sie neu in diesem Genre sind. Kurz gesagt, du steuerst Truppen und Truppen auf einer Karte, auf der du verschiedene Gruppen von Feinden besiegen, Städte unter feindlicher Kontrolle belagern und einnehmen und natürlich versuchen musst, die Städte und Gebiete unter deiner Kontrolle zu schützen. Eine Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die Stadtverteidigung zu verstärken oder große Truppengruppen in den Städten zu stationieren.

Das oben Gesagte ist rundenbasiert, wenn du dich auf der Karte bewegst, und wenn dir die Züge ausgehen, sind die feindlichen Truppen an der Reihe. Alles andere, was du im Spiel machst, wird über einige Karten erledigt. Es gibt drei Arten von Karten; Recruitment Cards, Strategy Cards und Battle Cards. Recruitment Cards ermöglichen es dir, verschiedene Truppen zu rekrutieren, entweder für deine Armeen oder zur Bewachung deiner Städte und Festungen. Strategy Cards ermöglichen es dir, diese Städte zu verstärken, deine Verteidigung zu stärken und Teile der Städte so zu optimieren, dass die Einnahmen aus der Stadt steigen und in einem stetigen Strom fließen. Das ist in einem Krieg wichtig, wie wir alle wissen.

Schließlich gibt es noch Battle Cards, und es überrascht nicht, dass diese in Schlachten verwendet werden. Im Gegensatz zu Recruitment Cards und Strategy Cards können Battle Cards in jeder Runde mehrmals verwendet werden, da sie nur eine Abklingzeit verstreichen müssen, bevor sie erneut verwendet werden können.

Bevor du in die Schlacht ziehst, musst du sicherstellen, dass deine Truppen in der Formation sind, die du dir wünschst, wenn die Schlacht beginnt, denn sobald die Schlacht begonnen hat, hast du keine direkte Kontrolle mehr über deine Truppen. Hier kommen Ihre Battle Cards ins Spiel. Zum Beispiel können sie deine Truppen schneller und mächtiger machen, sagen wir für 12 Sekunden, sie können gefallene Truppen heilen und vielleicht sogar wiederbeleben, spezielle Arten von Angriffen starten und vieles mehr. Es ist, als würde man einen Deckbuilder auf einem RTS spielen, und es ist eine ziemlich interessante Mechanik.

Insgesamt funktioniert Songs of Silence ganz gut, aber die automatischen Kämpfe können ein bisschen zu... Ja, automatisch. Du siehst im Grunde nur zu, wie sich eine Schlacht vor deinen Augen entfaltet, während du darauf wartest, dass deine Battle Cards abgekühlt sind, damit du sie wieder verwenden kannst. Es kann ein wenig unzusammenhängend erscheinen und die einzige Möglichkeit, das Spiel zu beeinflussen, besteht darin, diese Battle Cards zu spielen. Das ist an sich kein großes Problem, aber ich habe mir oft gewünscht, ich hätte mehr direkten Einfluss auf die Schlachten.

Das Spiel bietet kein Ressourcenmanagement und dergleichen, so dass Songs of Silence für den erfahrenen 4X-Strategen oder erfahrenen RTS-Spieler vielleicht etwas zu einfach ist. Du hast nicht die Möglichkeit, während eines Kampfes an vielen Kleinigkeiten herumzufummeln und Strategien zu verfeinern. Auf der anderen Seite macht es das Spiel auch für neue Spieler zugänglicher, die vielleicht schon einmal einen Vorgeschmack auf das Genre hatten, es aber vielleicht zu kompliziert fanden.

Songs of Silence hat eine starke visuelle Seite und der Soundtrack von Hitoshi Sakimoto, der zuvor den Soundtrack für Final Fantasy Tactics und Valkyria Chronicles geschrieben hat, ist besonders hervorragend.

Songs of Silence ist eine ausgezeichnete, zugängliche und frische Interpretation eines Strategiespiels. Die Hinzufügung von Deckbau-Mechaniken macht die Dinge ein wenig einfacher und es gibt nicht viele Verwaltungsanforderungen, was alles ein wenig zugänglicher macht. Es sind genau diese Dinge, die erfahrene Strategiespieler abschrecken werden, da sie nicht in der Lage sein werden, ihre Finger tief genug in den Maschinenraum zu stecken, um zu finden, dass es ihre Zeit wert ist.

Ich habe eingangs gesagt, dass die Entwickler von Chimera Entertainment zuvor einfache Strategie-Takes der Angry Birds -Serie gemacht haben - und das sieht man tatsächlich an Songs of Silence, da wir es mit etwas zu tun haben, das man ein "Strategiespiel light" nennen könnte. Mit den verfügbaren Deck-Builder-Mechaniken und der Kampagne ist Songs of Silence ein hervorragender Ausgangspunkt für den etwas unerfahrenen Strategiespieler, der das Genre besser kennenlernen möchte.