Songs of Conquest wirft ein neues Licht auf ein altes Genre

Songs of Conquest kommt Ihnen vielleicht bekannt vor, wenn Sie einen ersten Blick darauf werfen. Es ist ein Abenteuer-Strategiespiel, in dem du Armeen steuern und dein eigenes Königreich aufbauen kannst, in der Hoffnung, deine Feinde zu besiegen, egal ob es sich um die KI oder andere Spieler handelt.

Es ist voller Nostalgie und emuliert andere Spiele aus demselben Genre in den 90er Jahren, aber es hält in mehrfacher Hinsicht mit modernen Standards Schritt. Ein großes Highlight ist der visuelle Stil, der uns wunderschöne 2,5D-Umgebungen und -Charaktere bietet. Im Gespräch mit dem leitenden Spieldesigner Carl Toftfelt sprachen wir über die Designentscheidungen hinter diesem einzigartigen Look.

"Wir haben nur mit 2D-Pixelkunst angefangen, weil wir die Langlebigkeit von Pixelkunst mögen, sie wird nicht alt", sagte Toftfelt. "Und dann fingen wir an, es zu tun, und eines Tages spielte einer der technischen Künstler einfach herum und richtete es auf Leinwände ein. Und dann ging ich zu seinem Schreibtisch und zoomte einfach hinein, und es war einfach so, oh, das ist wirklich cool. Es ist fast so, als wäre es 3D, und es taucht einfach auf eine andere Art und Weise in der Welt auf. Und ich dachte nur: OK, ich denke, wir machen das. Und es hat viel länger gedauert, als wir dachten, aber es hat sich gelohnt."

Schaut euch unser vollständiges Interview unten an, um zu sehen, wie Songs of Conquest sonst noch neue Wege beschreitet und gleichzeitig ein nostalgisches Gefühl bewahrt.