Songs of Conquest wird in neuem Update kartenverrückt

Songs of Conquest, das Strategiespiel von Lavapotion und Coffee Stain, wird in seinem neuesten Update verrückt nach Karten. Das Spiel nimmt dich mit auf eine nostalgische, pixelige Reise durch immersive Fantasy-Umgebungen und fügt je nach Spielstil und Vorlieben ein paar weitere Optionen hinzu.

Es gibt The Great Excavation, eine engmaschige 2v2-Koop-Karte, und am anderen Ende gibt es die erste offizielle 5-Spieler-Karte, Woods and Walls. Jede dieser Karten hat ihr eigenes einzigartiges Flair, sei es in ihrem Aussehen oder in den Zielen, die sie dir geben.

Die vollständige Liste der Karten findet ihr hier im neuesten Steam-Beitrag von Lavapotion. Songs of Conquest befindet sich noch im Early Access, und das schon seit 2022, aber mit großen Inhaltsupdates wie diesem werden wir hoffentlich bald einen vollständigen Start sehen.