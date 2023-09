Songs of Conquest Impressionen: Für den Echsenkönig!

HQ

Wir haben in den letzten zehn Jahren eine großartige Rückkehr zu den nostalgischen, pixeligen Grafiken von einst in Plattformern, Roguelikes und vielen anderen Indie-Lieblingen erlebt, und jetzt behandelt Songs of Conquest die Strategie genauso.

Mit Songs of Conquest kannst du sowohl ein Königreich verwalten als auch Helden und Armeen in rundenbasierter Strategie einsetzen. Übernimm eine von vier Fraktionen der Ritter des alten Arleon, die schuppigen Bewohner des Sumpfes in der Rana, die Nekromanten von Loth oder die Söldner von Barya. Jede Fraktion unterscheidet sich in ihrem visuellen Stil, den Mechaniken, mit denen du sie steuerst, und den Helden, mit denen du ihre Armeen befehligst. Jede Fraktion hat auch ihre eigene, einzigartige Kampagne, mit der du sie ein wenig besser kennenlernen und tief in einige Einzelspieler-Inhalte eintauchen kannst, etwas, in das die Entwickler von Lavapotion viel Zeit investiert haben.

HQ

Songs of Conquest ist eine typische Fantasy-Welt voller Drachen, Magie und Geheimnisse, die es überall auf der Karte zu finden gilt. Es kann sich fast wie ein RPG anfühlen, wenn man seine Armeen auf Erkundungstour schickt, da ich so viel wie möglich auf der Karte entdecken wollte, bevor meine Zeit ablief. Die Grafik hilft enorm dabei, sich in den Ländern vor Ihnen zu verlieren. Das Aussehen von Songs of Conquest ist nostalgisch, aber das bedeutet nicht, dass es in den 1990er oder frühen 2000er Jahren gesperrt ist. Stattdessen hat es diese Ästhetik in die moderne Zeit gebracht, und wenn wir hineinzoomen, um die atmenden Charaktere und sich verändernden Landschaften zu sehen, erwacht die Welt auf eine Weise zum Leben, die ich zuerst nicht erwartet hatte.

Werbung:

Neben der Karte selbst kombinieren die Designs der Charaktere, Zaubersprüche und Angriffe den süßen Honig der Nostalgie mit einem modernen Gefühl. Sie sehen sich genau an, wie Sie sich als Kind vorgestellt haben, wie Grafiken aussehen, aber jetzt muss Ihre Fantasie nicht mehr die meiste Kleinarbeit leisten.

Die Runden werden in einem typischen Strategiestil durchgeführt. Bewegen Sie Ihre Armeen, wählen Sie Dinge aus, die in Ihrer Stadt gebaut werden sollen, und geben Sie sie dann an den nächsten Spieler oder die nächste KI weiter. In Songs of Conquest gibt es eine große Auswahl, wie du spielst. Wenn du dich für eine Fraktion entscheidest, bist du nicht unbedingt auf einen Pfad festgelegt, und du hast ständig die Möglichkeit, zu bewerten, was in deinem Königreich vor sich geht, und es zu ändern. Es gibt eine wirklich interessante Mechanik in der Kampagne, in der Barden ständig ein Lied über deine Herrschaft schreiben. Du schaltest jede Strophe frei, indem du Missionen erfüllst, und baust am Ende dein eigenes Eroberungslied.

Ihr könnt euch Songs of Conquest schon jetzt im Early Access ansehen, aber das Spiel steht kurz vor der vollständigen Veröffentlichung mit viel mehr Inhalten, die die Spieler bald genießen können. Wenn du deine erste Strategieerfahrung noch einmal einfangen möchtest oder einfach nur in Magie, Drachen und Echsenmenschen eintauchen möchtest, ist in diesem Spiel viel los. Wenn ich einen Kritikpunkt formulieren müsste, fühlt es sich so an, als ob die Kämpfe nicht so in die Tiefe gehen, wie sie könnten, aber da wir uns noch im Early Access befinden, ist dies etwas, das sich leicht ändern könnte.

Werbung: