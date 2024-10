Songs of Conquest erscheint am 12. November auf Konsolen

HQ

Nach einem Abschied vom Early Access auf dem PC Anfang des Jahres ist das nostalgische Strategieerlebnis Songs of Conquest bereit, auch auf Konsolen zu erscheinen. Wir wussten, dass das Spiel schon seit geraumer Zeit auf anderen Plattformen erscheinen würde, und doch haben wir jetzt ein Veröffentlichungsdatum.

Wie ihr im Trailer unten sehen könnt, erscheint Songs of Conquest am 12. November für PS5 und Xbox Series X/S. Neben Lavapotion hat auch das Studio Bitwave hart daran gearbeitet, das Spiel an seine neuen Plattformen anzupassen.

Sie werden vielleicht traurig sein, wenn Sie sehen, dass das Spiel noch nicht auf Switch verfügbar ist. In einem Beitrag auf Steam erklärten die Entwickler, warum sie zum jetzigen Zeitpunkt keine Versprechungen machen können. In unserem Gamescom-Interview haben wir jedoch gehört, dass Songs of Conquest "der Traum" ist, auf die Switch zu kommen.