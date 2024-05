HQ

Es gibt einen großen Vorteil in Jahren wie 2024, in denen die großen Namen und Spieler einen spärlicheren und selteneren Veröffentlichungsplan haben, und das ist, dass es die Tür öffnet, um seine Zeit in Indie-Spiele zu investieren, die man sonst vielleicht beschönigen oder für die man keine Zeit hat, sie zu erleben. Genau das ist der Fall, den ich bei Lavapotions Songs of Conquest erlebt habe, da der Mai es mir ermöglicht hat, wieder in die erfrischenden Indie-Gewässer einzutauchen, um Perlen zu erleben, für die ich oft nicht die Zeit und den Raum hätte.

Dieses Spiel ist ein bisschen von allem. Auf der einen Seite ist Songs of Conquest ein RPG, in dem es darum geht, ein Level zu erkunden, Quests abzuschließen, Feinde zu bekämpfen, Erfahrung zu sammeln und deinen Charakter zu verbessern. Auf der anderen Seite ist es ein rundenbasiertes Strategieabenteuer, bei dem deine Erkundungsbemühungen durch ein echtes rundenbasiertes System und eine Kampfsuite unterbrochen werden, bei der es darum geht, Einheiten und Truppen über ein sechseckiges 3D-Brett zu führen, um gegnerische Einheiten Runde für Runde zu vernichten. Aber gleichzeitig gibt es Königreichsverwaltungselemente, einzigartige und miteinander verflochtene Handlungsstränge, Multiplayer-Systeme und Community-zentrierte Funktionen, die sicherstellen sollten, dass dieses Spiel noch lange nach dem Umzug von Lavapotion auf grünere Weiden weiterlebt.

Der Kampagnenmodus von Songs of Conquest ist dank jahrelanger Early-Access-Entwicklung jetzt ein ziemlich erheblicher Aufwand. Es stehen vier Geschichten zur Auswahl, von denen sich jede um einen anderen Haupthelden mit einer einzigartigen Geschichte dreht. Es gibt eine traditionellere Geschichte von Rittern und solchen mit reinem Herzen, die die Schwachen beschützen, weitere inspirierende Geschichten über Sumpfbewohner, die sich erheben, um eine Truppe befreiter Sklaven in Sicherheit zu bringen, eine andere über die Rückkehr einer Fraktion in ihre mächtigen Tage von einst und so weiter. Jede dieser einzigartigen Geschichten ist in vier Akte unterteilt, und obwohl es sich jeweils um separate Geschichten (oder Lieder, wie sie im Spiel angesehen werden) handelt, haben sie bestimmte Crossover-Elemente, wie wiederkehrende Charaktere, Orte, Einheitentypen und ähnliches.

Diese Geschichten werden alle in einem sehr thematischen Sinne mit vielen tiefgründigen Erzählungen, Dialogen und sogar märchenbuchartigen Zwischensequenzelementen unterstützt. Lavapotion hat großartige Arbeit geleistet, um ein reichhaltiges und breites Kampagnenerlebnis zu schaffen, das stundenlang unterhalten wird, aber es ist nicht alles Sonnenschein und Regenbogen, und es gibt ein paar Probleme auf dem Weg.

Ich für meinen Teil habe Schwierigkeiten, die rundenbasierten Elemente in der Erkundung zu schätzen. Es gibt wichtige Punkte, an denen es sinnvoll ist, aber die meiste Zeit bewegt man sich einfach um eine bestimmte Anzahl von Feldern und geht dann zum nächsten Zug über, ohne einen Grund zu haben, sich zu fragen, warum man diesen Zug macht. Es handelt sich größtenteils um rundenbasierte Bewegungen ohne Auswirkungen, und außerhalb des Kampfes habe ich nicht das Gefühl, dass es richtig eingebaut ist. Hinzu kommt der begrenzte Fortschritt pro Wahlkampfakt. Jede Aktivität, jeder Kampf, jeder Ort, den du erkundest, usw. gewährt deinem Haupthelden (dem Träger) Erfahrung. Um jedoch sicherzustellen, dass du nicht einen Akt melkst, hat Lavapotion für jeden Akt eine Level-Obergrenze festgelegt, was bedeutet, dass du nach ein wenig Erkundung nichts mehr tun kannst, um deinen Charakter zu verbessern. Das wäre kein Problem, wenn du am Ende jedes Aktes nicht auf einen Boss stoßen würdest, der dich trotz deiner Vorbereitung mit weit überlegenen Einheiten abschlachtet, eine Niederlage, die bedeutet, dass du jeden Akt von vorne beginnen musst. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen dem Schwierigkeitsgrad und der Art und Weise, wie er von einer Herausforderung zu einem Tritt in die Zähne springt, unabhängig von der gewählten Schwierigkeitswahl, was in der Praxis etwas frustrierend ist.

Davon abgesehen hat Lavapotion ein ziemlich kompetentes und breites Kampfsystem geliefert, das auch diejenigen unter euch interessieren wird, die normalerweise nicht zu Strategiespielen neigen. Du verwendest eine Vielzahl von Einheiten, um dich gegenseitig zu unterstützen und gegnerische Feinde auf einem sechseckigen Brett voller Hindernisse und anderer Ärgernisse anzugreifen. Du musst am Anfang mit Fähigkeiten herumfummeln und dich mit der Platzierung von Einheiten auseinandersetzen, und da es normalerweise nie zu viele Einheiten zu verwalten gibt, fließt der Kampf in einem großen Tempo und die Begegnungen sind in der Regel recht schnell abgeschlossen. Für diejenigen unter euch, die mit rundenbasierter Strategie nicht weiterkommen, gibt es auch ein Auto-Battler-System, aber das ist meiner Erfahrung nach weniger erfolgreich, als die Kämpfe selbst zu leiten und zu führen. Ich denke, Songs of Conquest könnte von etwas tieferen Tutorials profitieren, aber wenn Sie ein Grundwissen über Strategiespiele haben, sollten Sie mit diesem Spiel mehr als zufrieden sein, da es im Allgemeinen recht einfach ist.

AbgesehenSongs of Conquest von einer großen Auswahl an Einheiten, Beute zum Jagen und Erwerben, Charakteren aus einer Vielzahl von Rassen, einem fantastischen Soundtrack, der perfekt zum Thema und Ton des Spiels passt, und einer detaillierten und auffälligen Pixelgrafik, die noch besser zu den Anforderungen passt, hat Lavapotion auch dafür gesorgt, dass die Community, die dazu beigetragen hat, dieses Spiel durch den Early Access zu verfeinern, noch weiter untergebracht ist. Es gibt eine Map Editor -Funktion, die es jedem ermöglicht, seine eigenen Songs und Erfahrungen zu erstellen, und dann einen Ort, an dem Sie Songs finden können, die von Community-Mitgliedern erstellt wurden, um Ihre Songs of Conquest -Reise lange nach dem Abspann der Kampagne fortzusetzen. Für diejenigen, die sich gerne anderen Spielern auf dem Schlachtfeld stellen, gibt es auch einen Eroberungsmodus (Skirmish). Ich würde jedoch vorschlagen, dass jeder, der sich damit befassen möchte, zuerst die Kampagne abschließt, da man ein breites und tiefes Verständnis des Spiels und der verschiedenen Einheiten benötigt, um hier erfolgreich zu sein.

Ich möchte mir auch einen Moment Zeit nehmen, um die Leistung von Songs of Conquest hervorzuheben. Die Jahre des Early Access haben sich eindeutig darauf ausgewirkt, wie ausgefeilt dieses Spiel ist, denn in meiner Zeit, in der ich es für diese Rezension getestet habe, hatte ich keine Probleme und habe absolut nichts bemerkt, was die Immersion beeinträchtigen und unterbrechen würde. Dies ist ein fantastisch polierter Indie-Titel, und Lavapotion sollte unglaublich stolz darauf sein.

Alles in allem könnte Songs of Conquest für diejenigen, die nach einem Strategiespiel suchen, das sie für den Rest des Monats Mai ausprobieren können, genau das Richtige sein. Es ist vollgestopft mit Inhalten, hat einen polierten Glanz, den viele andere Spiele nicht erreichen, ist leicht zu erlernen und zu spielen und verfügt über Systeme, die selbst die komplexeren Elemente zugänglich oder überwindbar machen. Es ist nicht perfekt und hat ein paar Schluckaufe, aber zum größten Teil ist dies ein ziemlich fantastischer rundenbasierter Titel von Lavapotion.