Son-Goku ist nicht der einzige spielbare Charakter aus Dragon Ball Z: Kakarot

Dragon Ball Z: Kakarot wird die zweite Anime-Staffel von Dragon Ball nacherzählen, scheint sich dabei aber auch etwas von der Vorlage zu trennen. Im Manga wurde damals große Aufmerksamkeit auf den Titelhelden Son-Goku gelegt, doch im neuen Spiel von CyberConnect2 wird es wohl auch möglich sein, mit anderen Charakteren zu spielen, schreibt der Publisher auf seinen sozialen Medien.

Gohan und Piccolo sind zum Beispiel am Start, um die Geschichte des berühmten Saiyajins erzählerisch zu untermauern - das Spiel möchte auch bestehenden Fans neue Einblicke ermöglichen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird sogar Vegeta vom Planeten Namek verfügbar sein. Darüber hinaus stehen unterstützende Charaktere, wie Kuririn, Tenshinhan, Chaozu und Yamcha zur Verfügung, die aber nicht selbst spielbar sein sollen. Wie der Publisher erklärt, seien diese Figuren lediglich unterstützende Kräfte in den Kämpfen. Dragon Ball Z: Kakarot erscheint Anfang 2020 auf PC, Playstation 4 und Xbox One.