Songliste zum Remaster von Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 anhören

Einer der Gründe, warum es einige Zeit dauerte, bis Activision die Neuauflage von Tony Hawk's Pro Skater und Tony Hawk's Pro Skater 2 bestätigen konnte, waren Lizenzstreitigkeiten rund um die Soundtracks der beiden alten Spiele. Die Wiederverwendung der klassischen Songs fordert die Einmischung vieler Parteien, was nicht nur Zeit kostet, sondern auch Geld. Nachdem klargestellt wurde, dass nicht alle Songs in den Remastern enthalten sein werden, haben wir nun eine Wiedergabeliste mit allen Tracks erhalten, die Tony Hawk's Pro Skater 1 and 2 enthält. Auf Spotify könnt ihr sie euch schon jetzt anhören:



"Police Truck" von Dead Kennedys

"Superman" von Goldfinger

"Jerry Was a Race Car Driver" von Primus

"New Girl" von The Suicide Machines

"Here and Now" von The Ernies

"Euro-Barge" von The Vandals

"Blood Brothers" von Papa Roach

"Guerilla Radio" von Rage Against the Machine

"Pin the Tail on the Donkey" von Naughty by Nature

"You" von Bad Religion

"When Worlds Collide" von Powerman 5000

"No Cigar" von Milencolin

"Cyclone" von Dub Pistols

"May 16" von Lagwagon

"Subculture" von Styles of Beyond, Dieselboy + Kaos

"Heavy Metal Winner" von onsumed

"Evil Eye" von Fu Manchu

"Five Lessons Learned" von Swingin' Utters



Das hier sind die Songs, die wir nicht mehr hören werden: