Songliste aus Marvel's Guardians of the Galaxy

Musik spielt in Marvel's Guardians of the Galaxy eine wichtige Rolle und deshalb mussten sich Square Enix und Eidos Montréal diesbezüglich ein paar Gedanken machen. Um die alten Comic-Fans in die richtige Stimmung zu versetzen, während Star-Lord und seine Crew Ende Oktober die Galaxie vor dem Untergang bewahren, hat sich Square Enix beispielsweise um die Nutzungsrechte einiger lizenzierter Songs aus den 1980er Jahren bemüht. Letzte Woche haben sie uns die komplette Track-Liste mit allen Ohrwürmern geschickt, von denen ihr in ein paar Wochen Ohrwürmer bekommen werdet:



A-ha - Take On Me

Autograph - Turn Up the Radio

Billy Idol - White Wedding

Blondie - Call Me

Blue Oyster Cult - Don't Fear The Reaper

Bobby McFerrin - Don't Worry Be Happy

Bonnie Tyler - Holding Out for a Hero

Culture Club - I'll Tumble 4 Ya

Def Leppard - Rock Rock Till You Drop

Europe - The Final Countdown

Flock of Seagulls - I Ran

Frankie Goes To Hollywood - Relax

Hot Chocolate - Every 1's A Winner

KISS - I Love It Loud

Loverboy - Turn Me Loose

Mötley Crüe - Kickstart My Heart

New Kids on the Block - Hangin' Tough

Pat Benatar - Hit Me With Your Best Shot

Rainbow - Since You Been Gone

Rick Astley - Never Gonna Give You Up

Scandal featuring Patty Smyth - The Warrior

Simple Minds - Love Song

Soft Cell - Tainted Love

Starship - We Built This City

Tears For Fears - Everybody Wants To Rule The World

Twisted Sister - We're Not Gonna Take It

Wang Chung - Everybody Have Fun Tonight

Wham! - Wake Me Up Before You Go-Go



Marvel's Guardians of the Galaxy wird zudem Songs einer eigenen Rockband enthalten, die von Eidos Montréal erstellt wurden. Unten könnt ihr zwei Musikvideos zu einem der Songs ansehen, Zero to Hero heißt der Track. Pünktlich zum Start des Spiels wird ein gesondertes Album mit allen eigenen Songs erscheinen.

