Song of Horror erschreckt PS4 und Xbox One im zweiten Quartal 2020

Protocol Games und Raiser Games haben gestern angekündigt, dass ihre episodische Horrorserie Song of Horror im zweiten Quartal 2020 auf PS4 und Xbox One erscheinen wird. Das Game wurde zu Ende Oktober auf dem PC veröffentlicht und enthält fünf Episoden (die dritte startet am kommenden Freitag, dem 13. Dezember). In Song of Horror folgen wir dem vermissten Schriftsteller Sebastian P. Husher, der von mehreren Personen gejagt wird.

"Es ist fast Zeit für den nächsten Schritt in der Song-of-Horror-Geschichte und das bedeutet, das Spiel, an dem wir jahrelang gearbeitet haben, einem neuen Publikum zugänglich zu machen", sagt Ignacio Fernández, Mitbegründer von Protocol Games. "Konsolen waren schon immer die traditionelle Heimat von Survival-Horrorspielen. Daher ist es großartig, Spielern, von denen wir wissen, dass sie diese Spiele genauso lieben wie wir, unseren Einstieg in dieses Genre zu ermöglichen. Wir können es kaum erwarten."

Wenn ihr mal in Song of Horror hineinschauen wollt, können wir euch eine kleine Let's-Play-Serie ans Herz legen, in der sich unsere Autorin Lisa mit dem Spiel beschäftigt. Gefällt ihr ganz gut, meint sie.

