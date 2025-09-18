Sonderbericht Spanien-Verkaufsbericht: Verliert die Nintendo Switch 2 an Dampf?

HQ

Obwohl es sich um eine der produktivsten Nintendo Direct aller Zeiten handelt, ist die Wahrheit, dass das erste Quartal der Nintendo Switch 2 auf dem Markt nicht die sengende Sonne war, die sich einige erhofft hatten. Vielmehr hatte es einen großartigen Start und wurde zum besten Konsolenstart in der Geschichte Spaniens, nur um in einem Engpass von Benutzern stecken zu bleiben, die es aufgrund des Mangels an Lagerbeständen, unter dem Nintendo auf der ganzen Welt leidet, nicht kaufen konnten.

Selbst jetzt, im September, kommen sie immer noch weniger reibungslos an, als es die Nachfrage verlangt, obwohl die Situation nicht mehr so verzweifelt ist wie zu Beginn des Sommers. Vielleicht liegt das Problem also eher im Katalog als in einem Mangel an Lagerbeständen.

Bei Gamereactor Spanien haben wir die Schwankungen und die Entwicklung der Verkäufe auf dem physischen Markt der spanischen Videospielindustrie immer im Auge behalten, indem wir unsere eigenen Quellen verwendet haben, und in Woche 37 des Jahres 2025, vom 8. bis 14. September, zeigen die Daten zu den Konsolenverkäufen eine Stagnation bei den Verkäufen von Konsolen der Nintendo Switch-Familie, die bis zu diesem Zeitpunkt die meistverkauften Konsolen des Jahres geblieben waren (zusammen mit Switch 1 und Switch 2).

Das hat sich nun geändert. Die PlayStation 5 gewinnt seit Mitte Juli, in Woche 29, die wöchentliche Verkaufsschlacht gegen Nintendo Switch 2. Damals startete PlayStation UK ein Angebot für Hardware, das die Verkäufe von 4.000 auf 10.000 Einheiten pro Woche steigerte, die seitdem eine Trägheit beibehalten haben. Jetzt werden natürlich viel weniger verkauft. In dieser Woche hat rund 4.700, was sich zu der jährlichen Gesamtsumme von auf 260.000 PS5 summiert (Slim- und Pro-Versionen hinzugerechnet). Im Fall von Nintendo Switch 2 wurden in Woche 37 rund 3.300 verkauft, plus tausend weitere von seiner "großen Schwester" Switch 1. Bis heute hat sich die Nintendo Switch 2 in Spanien 165.000 Mal verkauft. Nintendo Switch 1 hat selbst im achten Jahr seines Bestehens allein in Spanien im Jahr 2025 gerade 100.000 verkaufte Konsolen erreicht.

Ist der in der aktuellen Marktsituation so wichtige Lagermangel in den ersten Monaten Grund genug für Nintendo, nicht wieder auf die Beine zu kommen? Nun, wir stehen hier auf weniger festem Boden, aber mit den Daten in der Hand war der Katalog der Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 (die den Sprung zu einer neuen Generation ohne zu zögern rechtfertigen könnten) zwischen Juni und September ziemlich spärlich. Mario Kart World sollte eine Dampfwalze sein, die uns monatelang und sogar jahrelang fesseln würde, aber es ist überraschend zu denken, dass Nintendo es aus allen aktuellen Streams verdrängt hat, und es gibt sogar Gerüchte (unbestätigt), dass Inhalte nach der Veröffentlichung abgesagt wurden.

Das andere First-Party-Arbeitstier ist Donkey Kong Bananza, ein hervorragendes Spiel, sicherlich, aber mit der schwierigen Aufgabe, große Zahlen zu machen, als es im Juli noch keine Lagerbestände in den Läden gab. Die anderen First-Party-Veröffentlichungen, mit Ausnahme des gelegentlichen Drag x Drive, sind eher ein Upgrade oder ein komplettes DLC-Paket, das zu neuen Release-Preisen verkauft wird, und scheinen auch nicht viel Interesse zu wecken. Das jüngste Beispiel ist Kirby und das vergessene Land, weniger als 2.000 Exemplare in drei Wochen. Undenkbar für ein First-Party-Spiel, das auf Nintendo Switch veröffentlicht wurde.

Und dann ist da noch das Problem der Game Key Cards. Seit der Veröffentlichung von Switch 2 gibt es eine deutliche Lücke zwischen den Verkäufen von Titeln, die komplett auf Cartridge geliefert werden, wie z. B. Nintendos eigene Spiele und sehr spezifische Spiele von Drittanbietern wie Rune Factory: Guardians of Azuma oder Cyberpunk 2077, und dem, was als Game Key Cards verkauft wird. Titel wie Yakuza 0 - Director's Cut (ein temporärer Exklusivtitel für Nintendo Switch 2 und ein Launch-Titel neben der Hardware im Juni) verkaufen sich seit Monaten durchschnittlich hundert Mal pro Woche. Das jüngste Star Wars Outlaws hat sich trotz der fantastischen Portierungsarbeit von Ubisoft in den ersten zwei Wochen auf Switch 2 weniger als tausend Mal verkauft. Und Cronos: The New Dawn, die Hälfte...

Eines ist klar: Nintendo muss damit beginnen, seine derzeitige Haltung zum physischen Vertrieb zu überdenken. Die Umfragen in Japan ließen keinen Zweifel daran, dass die Leute Game Key Cards nicht als neue Strategie akzeptieren werden, und Dritte brauchen viel mehr Unterstützung (z. B. mit Switch 2 Development Kits), um den Prozess der Portierung nativer Versionen auf die Konsole zu beschleunigen, ohne dass dies durch eine Neuskalierung oder Abwärtskompatibilität mit Switch 1 gerechtfertigt wird. Wir gehen in das 40-jährige Jubiläum von "Super Mario Bros." mit dem vielleicht größten Jahr der Mario-Spiele seit Jahrzehnten, und die neue Konsole hat immer noch Schwierigkeiten, in Gang zu kommen. Nintendo muss so schnell wie möglich reagieren, sowohl in Spanien als auch in den übrigen Märkten.