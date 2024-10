Son Heung-min: Vom Spielfeld zum Riss in einem neuen League of Legends Video

HQ

In einem kürzlich veröffentlichten Video mit dem Titel From the Pitch to the Rift teilt der bekannte Fußballer Son Heung-min, Stürmer für Tottenham Hotspur und eine Schlüsselfigur in der südkoreanischen Nationalmannschaft, seine Leidenschaft nicht nur für den Fußball, sondern auch für das beliebte Spiel League of Legends. Der Clip bietet einen intimen Einblick in sein Leben als Sportler und Gamer und zeigt, wie sich diese beiden Leidenschaften in seinem Alltag verflechten.

Von klein auf war Son in den Fußball eingetaucht und begann im Alter von acht Jahren zu spielen. In dem Video erzählt er von seinem Weg, von seinem ersten Profivertrag beim Hamburger SV im Alter von 16 Jahren bis hin zum Star in der Premier League, in der er fast ein Jahrzehnt lang spielte. Er gesteht aber auch seine Liebe zu League of Legends, die er während der COVID-19-Pandemie zu pflegen begann. Trotz seiner fußballerischen Fähigkeiten gibt der Spieler zu, dass der Einstieg in das Spiel eine Herausforderung war, da er mit dem Spott seiner Freunde und dem Druck konfrontiert war, ein Anfänger in einem wettbewerbsorientierten Umfeld zu sein.

Son beschreibt seine Erfahrungen als Jungler, bei der Auswahl von Charakteren wie Vi und Lee Sin und vergleicht die Strategien des Spiels mit denen, die er auf dem Spielfeld anwendet. "Wenn ich die Möglichkeit habe, muss ich Tore schießen", betont er und unterstreicht damit seine Wettbewerbsfähigkeit sowohl im Gaming als auch im Fußball. Seine Verbindung zum E-Sport erstreckt sich auch auf seine Bewunderung für T1 und seinen Starspieler Faker, den er für den besten in der Geschichte des E-Sports hält.

Im gesamten Video unterstreicht Son auch, wie wichtig es ist, die Bindung zu seinem Zuhause durch Spiele aufrechtzuerhalten. Trotz der Zeitzonenunterschiede und des hohen Pings, den er beim Spielen auf koreanischen Servern erlebt, findet der Fußballer Freude und Spaß am Spiel, im Gegensatz zu dem Druck, den er auf dem Spielfeld verspürt. "League of Legends ist eines der Dinge, die mich immer mit meinem Zuhause verbinden", sagt Son und denkt darüber nach, wie Videospiele ihm eine Flucht und einen Raum zum Entspannen bieten.

Darüber hinaus teilt der Spieler seine Begeisterung darüber, seinem älteren Bruder das Spielen beizubringen und seine Liebe zum Spiel an die nächste Generation weiterzugeben. Das Video zeigt nicht nur das Talent von Son im Fußball, sondern zeigt auch eine persönlichere und nachvollziehbarere Seite einer Figur, die Millionen inspiriert hat.

Mit seinem Engagement für Fußball und E-Sport beweist Son Heung-min weiterhin, dass sich Leidenschaft in vielfältigen Formen manifestieren kann und junge Sportler und Gamer gleichermaßen inspiriert. Jetzt würden wir gerne von Ihnen erfahren. Was ist dein Lieblingssport und -videospiel und wie verbinden sie sich in deinem Leben? Sag es uns in den Kommentaren!

Sie können sich das vollständige Video unten ansehen.