Sommerspiele Fest 2023 Wunschliste

Nun, die E3 ist tot. Viele von uns haben gehofft, dass dies nicht der Fall sein würde, aber leider ist es so. Auf dem Grab der einst bekanntesten Gaming-Convention tanzt Geoff Keighley, der Kopf hinter den Game Awards und dem Summer Games Fest.

Da letzteres in gewisser Weise die "neue E3" zu sein scheint, haben wir unsere Erwartungen an Keighleys diesjähriges Showcase ziemlich hoch gesteckt. Der wohl größte Stream von Keighley selbst kommt am 8. Juni zu uns, der als " Live-, branchenübergreifendes Showcase" angepriesen wird. Es gibt bereits einige große Debüts, die auf dem Summer Games Fest und darüber hinaus erscheinen werden, aber neben der Zusammenstellung einer Liste dessen, was wir nächste Woche sehen werden, Wir werden auch ein paar Ideen in das Universum werfen, in der Hoffnung, dass sie beim Summer Games Fest für einige großartige Überraschungen sorgen können.

Dinge, die wir erwarten

Anstatt direkt auf die verrückten Vorhersagen einzugehen, beginnen wir mit den wichtigsten Dingen, von denen wir wissen, dass wir sie auf dem Summer Games Fest 2023 sehen werden. Der wohl größte Titel auf dieser Liste ist Starfield. Obwohl es eine Art eigenes Ding ist, wird es immer noch als Teil des Summer Games Fest-Events aufgeführt und daher hier vorgestellt. Letztes Jahr haben wir das letzte Mal etwas Substanzielles von Starfield gesehen, und obwohl damals einige beeindruckende Ideen herumgeworfen wurden, wollen wir mehr sehen. Viel mehr. Ein erweitertes Gameplay wäre schön, mit einem Blick auf die Planeten, die wir besuchen werden, Geschichten, an denen wir teilnehmen werden, und Charaktere, die wir auf dem Weg treffen werden. Es gibt keine wirkliche Möglichkeit, in Worte zu fassen, wie sehr Bethesda Starfield gehypt hat, und im September werden wir es spielen. Nach dem Jahr, das Xbox bisher hinter sich hat, hoffen wir wirklich, dass das Sci-Fi-Abenteuer uns etwas zeigen kann, das uns ein wenig Hoffnung gibt.

Das nächste Spiel, das wir bereits kennen, ist Mortal Kombat 1. Kurz nachdem NetherRealm uns den ersten Trailer zu diesem Kampfspiel gegeben hatte, wussten wir, dass wir auf dem Summer Games Fest eine Gameplay-Enthüllung bekommen würden. Dies ist ein weiteres großes Problem, und vor allem nach der positiven Aufnahme von Street Fighter 6 gibt es einen guten Teil des Leistungsdrucks auf Mortal Kombat 1. Wenn man bedenkt, dass Mortal Kombat 11 ein so großer Hit war und uns neue beliebte Mechaniken wie Fatal Blows und unsere eigenen Charakter-Loadouts zum Bauen gab, klingt mehr vom Gleichen mit etwas zusätzlichem Flair nach allem, was wir brauchen, damit Mortal Kombat 1 erfolgreich ist.

In Bezug auf spielbare Titel werden sich Fans der nicht allzu fernen dystopischen Zukunft freuen zu hören, dass Cyberpunk 2077: Phantom Liberty zu den Summer Games Fest Play Days kommt. Wenn man bedenkt, dass die Erweiterung im vergangenen Dezember enthüllt wurde und wir seitdem nicht viel gesehen haben, ist es ein ziemlicher Sprung, sie in die Hände zu bekommen. Wir hoffen, dass wir nicht mit einem ähnlichen Start wie im Basisspiel feststecken müssen.

Lies of P kommt auch zum Summer Games Fest. Das Soulslike-Spiel, das fragt, was wäre, wenn Pinocchio wie Timothée Chalamet aussähe und auf einen Amoklauf ginge, war für Fans des Genres interessant. Es gab mehrere Einblicke in das Gameplay von Lies of P und wir erwarten, dass es im August dieses Jahres veröffentlicht wird. Zumindest würden wir eine Art endgültiges Veröffentlichungsdatum für Lies of P erwarten, zusammen mit einem Trailer, der uns eine zusätzliche Dosis Hype dafür gibt.

Horror-Fans sollten sich am besten anschnallen, denn Alan Wake 2 wird auch auf dem Summer Games Fest das Gameplay enthüllen. Es hängt viel von dieser Fortsetzung ab, aber aus dem Trailer, den wir beim PlayStation Showcase erhalten haben, geht hervor, dass der neueste Titel von Remedy gelinde gesagt vielversprechend aussieht. Da es auch im Oktober erscheinen wird, können wir wahrscheinlich einen ziemlich umfangreichen Blick darauf erwarten, was wir später in diesem Jahr spielen werden.

Für etwas, das etwas leichter als Alan Wake 2 ist, wissen wir auch, dass Palworld einen Auftritt bestätigt hat. Zuerst wirst du von den niedlichen Kreaturen von Palworld angezogen, aber bald wirst du sehen, dass die Prämisse hier Pokémon mit Waffen ist. Es wird interessant sein, mehr von Palworld zu sehen, um herauszufinden, ob es sich nur um ein Gimmick handelt, das in ein Spiel verwandelt wurde, oder ob etwas Fleisch an den Knochen ist.

Das deckt ungefähr das ab, von dem wir sicher wissen, dass es da sein wird, aber in Bezug auf Dinge, die uns sicherlich nicht überraschen würden, erwarten wir auch weitgehend, dass Folgendes in irgendeiner Form auftaucht:



Assassin's Creed Mirage



Die Unsterblichen von Avenum



F1 23



Baldur's Gate 3



Gepanzerter Kern VI



Park Beyond



Was wir uns erhoffen

Nach allem, was wir wissen und was wir erwarten können, sieht das Summer Games Fest bereits gestapelt aus. Aber hey, warum theoretisieren Sie nicht ein wenig darüber, welche Überraschungen auf uns zukommen könnten? Wenn man bedenkt, dass sich über 40 Unternehmen an der Veranstaltung beteiligen, wird es sicherlich einige Gesprächsthemen geben, die über das hinausgehen, was bereits angekündigt wurde.

WB zum Beispiel hat potenziell viel zu zeigen. Wir könnten einen weiteren Blick auf Suicide Squad: Kill the Justice League werfen, in der Hoffnung, dass es sich von der miserablen Darstellung der State of Play-Präsentation Anfang des Jahres erholen kann. Außerdem gibt es das Wonder Woman-Spiel, das sich bei Monolith in der Entwicklung befindet, von dem wir seit einiger Zeit nichts mehr gehört haben. Wir haben praktisch nichts davon gesehen, also ist dies nicht wirklich eine Erwartung, aber es wäre eine echte und aufregende Überraschung zu sehen, was sie bei Monolith kochen.

Gearbox wird auch als Partner für das Summer Games Fest in diesem Jahr angekündigt. Das würde uns nicht viel theoretisieren lassen, wenn es nicht kürzlich einen Tweet vom Borderlands-Account gegeben hätte, der etwas ankündigt, das bald kommen wird. Borderlands 3 wurde 2019 veröffentlicht, vielleicht ist es also Zeit für einen weiteren Eintrag in der Looter-Shooter-Franchise, oder wir könnten sogar mehr über den Borderlands-Film sehen, zumal das Summer Games Fest ein Multimedia-Schaufenster sein soll.

Apropos Multimedia: Auch Netflix hat einen Auftritt. Dies könnte sein, um seine neuesten Spielpläne zu präsentieren, aber wir hoffen auch, ein bisschen mehr von The Witcher Staffel 3 und vielleicht ein paar andere Trailer zu sehen, um uns für das zu begeistern, was der Streaming-Titan zu bieten hat.

Eine weitere weit entfernte Hoffnung ist, dass Sega uns weitere seiner kommenden Remakes zeigt. Wir haben Anfang des Jahres von Crazy Taxi und Jet Set Radio erfahren, und obwohl sie vielleicht nicht bald veröffentlicht werden können, wäre es gut, mehr von ihnen zu sehen. Sega sagte auch, dass es für dieses Geschäftsjahr in Bezug auf Remaster und Remakes viel geplant hat, also werden wir vielleicht am 8. noch ein paar andere Überraschungen erleben.

Da Dragon's Dogma 2 seinen großen Trailer bekommen hat, erwarten wir nichts Großes von dem RPG, aber wenn Capcom wild werden will, könnten wir vielleicht hoffen, noch viel mehr von der mit Spannung erwarteten Fortsetzung zu sehen. Es steht noch kein Veröffentlichungsdatum dafür fest, aber vielleicht könnten wir einen weiteren Trailer mit einem Veröffentlichungsfenster oder etwas Ähnlichem sehen.

Wenn wir uns wirklich an das Universum wenden und darum bitten, dass unsere wildesten Träume wahr werden, könnten wir auch auf so etwas wie einen Dragon Age: Dreadwolf-Trailer hoffen, der uns daran erinnert, dass es sich immer noch lohnt, sich um das Spiel zu kümmern, oder auf eine Bestätigung eines Resident Evil 5 Remakes, da es sehr wahrscheinlich ist, dass Capcom sein erfolgreiches Muster der Neuauflage der Titel in seiner Horror-Franchise fortsetzen wird. Darüber hinaus gibt es immer mehr Gerüchte über ein neues Metro-Spiel in Arbeit, und da Metro: Exodus 4 Jahre her ist, ist es vielleicht an der Zeit, in ein postapokalyptisches Ödland zurückzukehren.

In der Redaktion wird sogar von einem Remaster von Red Dead Redemption 2, einer Enthüllung von Grand Theft Auto VI und einem Schattentropfen von Hollow Knight: Silksong gesprochen. Das sind definitiv Wunschträume, aber das ist der halbe Spaß, wenn diese Shows kommen. Wir können spekulieren und unsere eigene Fantasie von den besten Ankündigungen kreieren, die wir uns vorstellen können.

Abgesehen von diesen wilden Vermutungen scheint das Summer Games Fest jedoch bereits gestapelt zu sein. Zusätzlich zu den Dingen, die in diesem Showcase kommen, bekommen wir natürlich ein Xbox Games Showcase und eine Ubisoft Forward Presentation obendrauf. Erwarten Sie, in den kommenden Tagen mehr darüber zu sehen.