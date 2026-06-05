Sommershows: Erwartungen und Hoffnungen für die Xbox Games Showcase am 7. Juni

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Obwohl wir es nicht mehr "E3" nennen und obwohl eine riesige Ausstellungshalle im Herzen von Los Angeles nicht mehr gemietet wird, um eine Reihe von wichtigen, verlagsspezifischen Showcases auszurichten, lebt der Geist dieser Messe zum Glück weiter. Das ist vor allem Geoff Keighley zu verdanken, der mit seinem "Summer Game Fest"-Konzept praktisch übernommen hat, aber auch, weil die anderen großen Akteure ihre Shows wie durch Zauberei weiterhin zur gleichen Zeit, nur digital, planen.

Deshalb werden wir all diese Shows abdecken und durch eine Artikelreihe gemeinsam auf jede einzelne vorbereiten. Praktische Infos zu Wo und Wann, sowie einige Vorhersagen darüber, was wir wahrscheinlich sehen werden, und vielleicht ein oder zwei Traumhoffnungen – das ist der Plan, also lasst uns mit den Shows dieses Sommers beginnen!

Was, wo, wann

Microsofts Xbox Games Showcase findet am 7. Juni um 18:00 Uhr BST/19:00 MESZ statt. Es kann auf allen großen Streaming-Plattformen angesehen werden, und Xbox selbst bietet Links zu YouTube und Twitch an.

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Lassen Sie uns einfach klarstellen, was Xbox selbst über die Serie sagt, damit wir die Szene für das, was uns erwartet, setzen können:

"Es ist Zeit für einen weiteren Blick auf die Zukunft des Gamings – die Xbox Games Showcase 2026 wird am Sonntag, den 7. Juni, ab 10 Uhr pazifischer Zeit / 13 Uhr Eastern / 18 Uhr britischer Zeit ausgestrahlt. Direkt darauf folgt ein tiefgehender Einblick in die Rückkehr eines der legendärsten Xbox-Franchises in Form von Gears of War: E-Day Direct. Wir beginnen den Tag mit unserem jährlichen Xbox Games Showcase, das erste Gameplay-Looks und große Neuigkeiten zu kommenden Titeln von unseren First-Party-Studios in der Xbox-Familie sowie von unseren Drittanbietern weltweit – von den größten Franchises bis hin zu baldigen Indie-Lieblingen – umfasst. Unmittelbar nach der Showcase tauchen wir noch tiefer in eines der Spiele ein, das später in diesem Jahr erscheint, direkt vom Team hinter der Gears-Reihe, The Coalition Studio. Gears of War: E-Day Direct führt die Spieler zum Beginn von Emergence Day und bietet neue Details, Gameplay und Einblicke in die mit Spannung erwartete Ursprungsgeschichte der Gears of War-Saga."

Wir erwarten eine Show, die länger als State of Play, aber kürzer als das Summer Game Fest läuft, also etwa anderthalb Stunden, obwohl dies noch nicht endgültig bestätigt wurde. Es scheint jedoch, dass sie beim Format der vorherigen Veranstaltungen bleiben, bei dem wir eine breitere Show sehen, gefolgt von einem Segment, das ausschließlich Gears of War: E-Day gewidmet ist.

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Spezifische Erwartungen

Jetzt wissen wir, worum es geht und wann die Serie stattfindet – was erwarten wir also?



Wir wissen mit Sicherheit, dass Gears of War: E-Day im Mittelpunkt stehen wird, und wir wissen auch, dass Microsoft plant, das Spiel dieses Jahr zu veröffentlichen, daher scheint es ziemlich offensichtlich, dass ein Veröffentlichungsdatum festgelegt wird und alle Fragen zum Gameplay beantwortet werden.



Außerdem wissen wir, dass Halo: Campaign Evolved Teil der Show sein wird, und da Leaks bereits auf einen Release bereits im Juli hindeuten, scheint es auch wahrscheinlich, dass das Spiel vorgestellt und ein Datum festgelegt wird.



Wir wissen, dass Fable zwar auf Februar 2027 verschoben wurde, das Spiel aber einen neuen Trailer bekommen wird, der zweifellos mehr Gameplay bieten wird.



Wir wissen auch, dass Bethesda Game Studios nichts Neues aus The Elder Scrolls VI zeigen wird.



Die vagen Hoffnungen

Jetzt, wo wir wissen, was wir halbwegs realistisch erwarten können, was hoffen wir zu sehen?



Es scheint ziemlich wahrscheinlich, dass wir ein umfassenderes Update zu einigen der Spiele von bereits bekannten First-Party-Studios bekommen. Clockwork Revolution bekommt vielleicht kein konkretes Veröffentlichungsdatum (es scheint ziemlich sicher, dass es 2027 erscheinen wird), aber ein neuer Blick auf das Gameplay scheint wahrscheinlich. Dasselbe gilt für State of Decay 3 und vielleicht sogar für Marvel's Blade aus Arkane.



Es wird auch an der Zeit, dass Toys for Bob, die zuvor an Spyro und Crash Bandicoot gearbeitet haben, offenbaren, woran sie schon seit einiger Zeit arbeiten.



Wir wissen, dass es keine Diskussionen über Strategiespiele oder Neuigkeiten über Helix geben wird, aber es könnte passend sein, wenn Microsoft zum Beispiel den Xbox Elite Wireless Controller 3 vorstellt, den wir bereits zuvor durch eine Reihe von Leaks gesehen haben.



Kojima arbeitet meist ziemlich fokussiert, daher ist es keineswegs ausgeschlossen, dass mit OD etwas Überraschendes passieren könnte, für das wir letztes Jahr einen Teaser bekommen haben und das ziemlich furchteinflößend aussieht.



Was würden Sie gerne von der Xbox Games Showcase sehen?