Sommershows: Erwartungen und Hoffnungen für die PlayStation State of Play am 2. Juni

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Obwohl wir es nicht mehr "E3" nennen und obwohl eine riesige Ausstellungshalle im Herzen von Los Angeles nicht mehr gemietet wird, um eine Reihe von wichtigen, verlagsspezifischen Showcases auszurichten, lebt der Geist dieser Messe zum Glück weiter. Das ist vor allem Geoff Keighley zu verdanken, der mit seinem "Summer Game Fest"-Konzept praktisch übernommen hat, aber auch, weil die anderen großen Akteure ihre Shows wie durch Zauberei weiterhin zur gleichen Zeit, nur digital, planen.

Deshalb werden wir all diese Shows abdecken und durch eine Artikelreihe gemeinsam auf jede einzelne vorbereiten. Praktische Infos zu Wo und Wann, sowie einige Vorhersagen darüber, was wir wahrscheinlich sehen werden, und vielleicht ein oder zwei Traumhoffnungen – das ist der Plan, also lasst uns mit den Shows dieses Sommers beginnen!

Was, wo, wann

Sonys State of Play beginnt am 2. Juni um 22:00 Uhr BST/23:00 CEST. Es kann auf allen großen Streaming-Plattformen angesehen werden, aber PlayStation selbst bezieht sich auf YouTube und Twitch.

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Kommen wir direkt zu dem, was Sony selbst über die Serie sagt, damit wir die Szene für das, was zu erwarten ist, festlegen können:

"State of Play kehrt am Dienstag, den 2. Juni, mit mehr als 60 Minuten Updates, Ankündigungen und Gameplay-Enthüllungen von Top-Studios weltweit zurück. Zum Auftakt bekommst du einen genaueren Blick auf Marvel's Wolverine. Insomniac Games wird mehr von seinem kommenden Third-Person-Action-Adventure-Spiel erzählen und Logans brutalen und unerbittlichen Kampf sowie einige neue Details präsentieren. Diese völlig neue Version der Comic-Legende erscheint am 15. September auf der PS5."

Okay, 60 Minuten, das ist historisch gesehen deutlich länger als andere State of Play-Übertragungen, was darauf hindeutet, dass diese vielleicht etwas voller ist, aber es könnte auch einfach daran liegen, dass die Gameplay-Präsentation von Marvel's Wolverine etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt.

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Was dich erwartet

Jetzt wissen wir, worum es geht und wann die Show losgeht – was erwarten wir also?



Sony hat tatsächlich weniger aktive First-Party-Studios, als man denken könnte, und wir wissen, woran viele von ihnen arbeiten. Daher ist es ausgesprochen unrealistisch, während dieses State of Play eine lange Liste von First-Party-Enthüllungen zu erwarten. Konkret erwarten wir, dass Cory Barlog endlich sein Projekt bei Sony Santa Monica vorstellt, das höchstwahrscheinlich parallel zu einem größeren Studioprojekt entwickelt wird. Ob dies der Faye-zentrierte God of War Spin-off ist, bleibt abzuwarten, aber es klingt auf jeden Fall plausibel.



Es scheint ein gewisser Zufall zu sein, dass Sony kürzlich die Marke "Break In" registriert hat, was zumindest auf Fairgames, das Live-Service-Spiel von Haven Studios deutet, das zwar einige mittelmäßige interne Playtests durchlaufen hat, aber leicht präsentiert werden könnte.



Wie genau die Auswahl der Third-Party-Titel aussehen wird, ist schwer zu sagen. Tomb Raider: Legacy of Atlantis, Control Resonant, Final Fantasy VII Teil III, Judas, welche der kommenden Serien wird welches Spiel zeigen? Wir wissen, dass der Herbst, trotz des Starts von Grand Theft Auto VI am 19. November, noch ausgefüllt werden muss, daher erwarten wir, dass eine gesunde Anzahl von Spielen Veröffentlichungstermine bei Publishern und Plattformen erhalten wird.



Wir erwarten, dass eine Reihe der Indie-Titel, die Sony zuvor hervorgehoben hat, mehr Aufmerksamkeit erhalten werden. Spiele wie Hela, Out of Words, Mortal Shell II, Ontos, Over the Hill – Spiele, die Sony zuvor vorgestellt oder präsentiert hat und die speziell für 2026 geplant sind – sollten hier etwas im Rampenlicht stehen.



Die vagen Hoffnungen

Jetzt wissen wir, was wir halbwegs realistisch erwarten können, also was hoffen wir zu sehen?



Obwohl die Meinungen über Naughty Dogs Position als eine Art Marktführer unter PlayStations eigenen Studios geteilt sind, gibt es immer etwas enorm Spannendes an dem, was das Studio präsentiert, und wir denken, es könnte Zeit für einen frischen Blick auf Intergalactic: The Heretic Prophet sein. Um ganz ehrlich zu sein, scheint es passender für eine Präsentation im Herbst oder bei den Game Awards zu sein, aber es würde zumindest das Interesse an diesem neuen IP festigen, vorausgesetzt, Naughty Dog ist bereit.



Obwohl es wahrscheinlicher ist, dass CD Projekt RED ein paar Tage später beim Summer Game Fest auftaucht, drücken wir im Allgemeinen die Daumen, dass das polnische Studio irgendwie auftaucht. Es könnte mit The Witcher 4 sein, was wahrscheinlich das wahrscheinlichste Szenario ist, aber es könnte auch ein Vorgeschmack auf den nächsten Cyberpunk sein. Wir haben keinerlei Zweifel, dass Cyberpunk offiziell vorgestellt wird, bevor The Witcher 4 veröffentlicht wird, aber die Frage ist einfach, wann.



Bioshock 4 hat eine sehr turbulente Entwicklungsphase durchlebt, und es bleibt abzuwarten, ob Cloud Chamber überhaupt geeignet ist, das Franchise zu managen. Aber es wäre trotzdem enorm spannend, die Serie bei State of Play wiederbelebt zu sehen, mit einem neuen Leuchtturm, einer neuen Stadt, einer neuen Ära.



Es sind über zwei Jahre vergangen, seit Suicide Squad: Kill the Justice League veröffentlicht wurde und schlechte Kritiken erhielt, und es gab später Berichte, dass Rocksteady endlich mit einem neuen, traditionellen Einzelspieler-Spiel begann – und das mit einem auf Batman fokussierten Spiel. In jüngerer Zeit deuten Gerüchte auf ein Batman Beyond-Spiel hin, was für uns in Ordnung ist. Ist das Spiel bereit? Nein, bei weitem nicht, aber es wäre großartig, einen Trailer zu sehen, wenn auch nur, um die Leute daran zu erinnern, dass das Studio wieder auf Kurs ist.



Was würden Sie gerne von State of Play sehen?