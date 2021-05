Sommer, Sonne und Piraten in Update 1.6 von Genshin Impact

You're watching Werben

Vergangene Woche hat Mihoyo das kommende Genshin-Impact-Update 1.6 vorgestellt, das voraussichtlich in der zweiten Juni-Woche beginnt. Die Entwickler arbeiten mit den saisonalen Inhalten weiter auf das nächste Kapitel ihres Gacha-Spiels hin und finden gleichzeitig eine Ausrede, um Spieler an den Strand zu schicken. Irgendjemand will das Kuscheltier des spielbaren Charakters Klee wegnehmen, deshalb reisen wir ans Meer und stellen den Bösewicht.

Eine neue Aktivität versetzt uns hinter das Steuer eines Schiffs, mit dem wir auf hoher See Befestigungen zerstören. Manchmal reichen unsere Kanonen nicht aus und dann müssen wir die Wächter eines Außenpostens händisch besiegen. Umwelthindernisse erschweren die Fortbewegung mit dem Schiff zusätzlich, Bootsrennen gemischt mit Geschicklichkeitspassagen warten dort ebenfalls auf uns.

Kazuha ist der neue Charakter, der Kontroll- und Unterstützungseffekte in die Gruppe bringt. Er beherrscht den Herbstwind und verstärkt gleichzeitig die Wirkung anderer Elemente. Der Schwertkämpfer wird in der neuen Archon-Quest eine große Rolle spielen, da diese reisende Klinge aus Inazuma kommt, dem nächsten Schauplatz von Genshin Impact. Allerdings reist er derzeit mit der Piratin Beidou und ihrer Flotte Crux, mit der wir bald Bekanntschaft machen werden.

Die weiteren Neuerungen sind überschaubar: Es gibt einen neuen Feind, den Nahkampfexperten Maguu Kenki, einen Dungeon und weitere Minispiele, die zum Strandthema passen. Aufmerksamkeit erregen die Event-Skins für Jean (kostenpflichtig) und Barbara (als Belohnung für abgeschlossene Herausforderungen). Ihr werdet in Zukunft außerdem die Möglichkeit erhalten, eure freigeschalteten Charaktere zu euch nach Hause einzuladen. Wenn die Leute bei euch bleiben, stärkt ihr über Zeit automatisch eure Bindung zu ihnen.