HQ

Sobald ich den Abspann gesehen habe, verstehe ich natürlich, warum Jumpship so kryptisch war, worum es bei Somerville eigentlich geht. Das filmische Science-Fiction-Survival-Abenteuer baut von Anfang an auf seinem eigenen Geheimnis auf und spielt sogar gefährlich mit dem, was Sie wissen und mit dem, was Sie tun können, hin und wieder. Die Art und Weise, wie es vermarktet wurde, zusammen mit dieser Geheimhaltung, ließ viele glauben, dass es viel mit Playdeads Klassikern Limbo und Inside teilen würde, wie eine Art spiritueller Nachfolger, aber obwohl es wahr ist, dass einige der Kunstwerke und Blickwinkel an letzteres erinnern könnten, ist das erste, was Sie wissen sollten, dass dies kein filmischer Puzzle-Plattformer ist. Und während der Name des ausführenden Produzenten Dino Patti in großen Buchstaben gedruckt ist, ist dies hauptsächlich die Idee von Regisseur Chris Olsen, die schließlich in ein Videospiel umgewandelt wurde.

Nun, da das aus dem Weg geräumt ist, und ich denke, es ist wichtig, weil Sie hier nicht so viele Kisten- oder physikbasierte Rätsel erwarten sollten, lassen Sie uns darüber sprechen, was Sie tatsächlich tun. Dies ist die Geschichte eines Mannes, der nach einer Art Alien-Invasion in einer ländlichen Gegend nach seiner Familie sucht. Es wird von einer sehr persönlichen Skala gezeigt, die mich an Krieg der Welten erinnert, mit einem Hauch von Another World und Flashback jetzt bin ich dabei. Es dreht sich hauptsächlich darum, den Weg aus jedem Abschnitt zu finden, um voranzukommen und mit den Elementen in der Umgebung auf unterschiedliche Weise umzugehen. Und ohne es zu verderben, als dieser Mann Kontakt mit den Außerirdischen aufnimmt, erwirbt er die Macht, einen Teil der kubischen außerirdischen Materie zu verwandeln, die einen großen Teil der Landschaft bedeckt. Sowohl visuell als auch mechanisch ist diese Kraft die Hauptidee, die Somerville auf den Tisch bringt, und es fühlt sich im Allgemeinen gut und seltsam an, so wie es nicht etwas ist, was wir noch nie zuvor gesehen haben.

HQ

Obwohl wir sagen könnten, dass Somerville eine ähnliche Sprache wie die oben genannten Indie-Klassiker spricht, scheint es, als würde es nicht die gleichen Noten für seine Grammatik bekommen. Mit anderen Worten, die Ausführung ist einfach nicht so gut, was zu vielen abschreckenden Situationen führt. Schon bei deinen frühen Schritten in das Abenteuer (buchstäblich als Kleinkind der Familie als narratives Tutorial und dann, wenn du die Kontrolle über den eigentlichen Protagonisten übernimmst) erkennst du, dass die Bewegung des Charakters durch die verschiedenen Phasen kein Spaziergang im Park sein wird. Es ist unbeholfen, manchmal träge, nervig, bleibt ärgerlich an einem einfachen Felsen oder einem Draht hängen, der auf dem Boden liegt. Es geht langsam, dann schnell, dann wieder sehr zufällig, was einige der Verfolgungssequenzen aus den falschen Gründen quälend macht.

Werbung:

Manchmal ist die Lösung so einfach wie ein Ausgang durch die Landschaft, aber die Kamera ist so weit entfernt, oder die Elemente um sie herum machen es so verwirrend, dass Sie es nicht bemerken oder blind handeln. Und ich verstehe, was sie hier vermitteln wollen, das tue ich wirklich, aber es fühlt sich einfach nicht sehr natürlich oder intuitiv an. Und obwohl es ein brillantes Puzzle-Design für eine Handvoll Fälle gibt, die ich hier nicht auflisten werde, die die außerirdische Materie betreffen, ist es einfach so einfach, bei scheinbar grundlegenden Herausforderungen stecken zu bleiben, weil etwas nicht vollständig ausgelöst wird, selbst wenn Sie wissen, was getan werden sollte.

Das technische Finish des Spiels trägt leider zur Trägheit bei. Es war Screen-Tearing für die gesamte Erfahrung auf Xbox Series X, was angesichts der grafischen Last nicht der Fall sein sollte. Es hat auch ein paar Mal gestört oder Probleme beim Laden gehabt, was schade ist, wenn man bedenkt, dass es eines der schönsten Indie-Spiele ist, die ich dieses Jahr gespielt habe. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum ich es jedem empfehlen würde, der sich mit Kunst oder Kino beschäftigt: Einige der Aufnahmen sind wirklich etwas anderes, mit immersiven Perspektiven, Single-Shot-Cam-Followern oder wirklich künstlerischen Entscheidungen. Ich habe tatsächlich oft auf den Screenshot-Button gedrückt und war absolut begeistert, wie sich das Spiel gegen Ende in eine psychedelische Comic-Hommage verwandelt.

Werbung:

Aber alles in allem war ich bei Somerville fasziniert von seiner seltsamen Welt, dann verwirrt und verärgert, da alles zu weit oder zu vage erscheint. Und es scheint, dass es mit etwas zusätzlicher Sorgfalt und Politur und mehr Entschlossenheit bei dem, was es vom Spieler verlangt, viel besser hätte funktionieren können, aber die Highlights kompensieren nicht genug für das fast konstante schwerfällige Gefühl. Es genügt zu sagen, dass, abgesehen von den vier bis fünf besseren Materie-Rätseln, das, was Sie in den besten Teilen der Spiele tun, nur Gehen ist, was viel über die Stärken und Schwächen von Jumpship aussagt. Es ist auch in Bezug auf die Erzählung gut, aber man könnte verwirrt sein, wie es das menschliche Drama für die letzten Akte behandelt und verdreht, obwohl es mit einer anständigen, interpretationsoffenen Science-Fiction-Note endet.

Jetzt hätte ich dich vielleicht trotz der offensichtlichen Mängel neugierig gemacht, und so habe ich mich für den sechsstündigen Lauf gefühlt. Probieren Sie es aus, wenn Sie können (es landet zum Beispiel auf dem Xbox Game Pass), da es ein paar interessante Dinge ausprobiert und das sehr offensichtliche Talent des Studios vorstellt, was mich schon jetzt auf das freut, was sie als nächstes tun.