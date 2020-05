Someday You'll Return: Neuer Trailer bringt euch tief in den Wald

Someday You'll Return heißt das neue Horrorspiel vom tschechischen Team CBE Software, das letzte Woche offiziell auf PC (Steam) veröffentlicht wurde (es soll zu einem späteren Zeitpunkt auch für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden). Ein Launch-Trailer präsentiert euch ein paar Eindrücke zum Spiel, mehr Informationen und Einschätzungen findet ihr in Lisas Review. In Someday You'll Return suchen wir nach Daniels Tochter Stela, die in einem großen Wald verschwunden ist. Das Game hat leider einige Probleme, doch für Fans des Genres kann sich ein Blick trotzdem lohnen.

