Solo Leveling wird mit einem ambitionierten Kinofilm namens Beyond the System fortgesetzt

Wenn du Anime-Fan bist, hast du in den letzten Tagen sehr gut gegessen, denn die Anime Expo in Los Angeles hatte jede Menge Neuigkeiten und Informationen zum Thema Unterhaltung.

Eine solche Franchise, die auftauchte, war Solo Leveling, da die immer beliebter werdende Serie einen eigenen Kinofilm bekommt, der als dritte Staffel der Geschichte dienen wird. Es wird als Solo Leveling: Beyond the System bezeichnet und befindet sich derzeit in Produktion, wobei die Produzenten Aniplex, D&C Media und Crunchyroll alle angegliedert sind.

Bisher wurde über das Projekt nur ein Konzeptvideo mit sehr ambitionierten visuellen Elementen geteilt, aber uns wurde mitgeteilt, dass im Film Sung Jin-woo sowie Taito Ban zurückkehren werden, während das Projekt von Tao Tajima inszeniert, von A-1 Pictures animiert wird und noch kein klares Premierendatum festgelegt ist.

Schaut euch das Video unten an, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was Solo Leveling: Beyond the System zu bieten hat.