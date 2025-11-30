Es gibt Spiele, und dann gibt es Spiele... Leider muss ich gleich klarstellen, dass dies kein Meisterwerk ist, sondern vielmehr ein besonders mittelmäßiges Spiel, das erst hätte erscheinen dürfen, wenn die Entwickler die offensichtlichen Lücken behoben und die Bugberge beseitigt hatten, die es befallen. Solo Leveling: Arise Overdrive liefert zwar in bestimmten Punkten, wirkt aber insgesamt wie ein unbeholfener Versuch, schnell Geld mit einer beliebten Reihe zu generieren.

Okay, um das klarzustellen: Ich weiß nichts über Solo Leveling. Nichts. Soweit ich weiß, handelt es sich ursprünglich um ein äußerst beliebtes koreanisches Manhwa (Webtoon), das später in eine Anime-Serie adaptiert wurde, mit Milliarden von Aufrufen weltweit. Ich will nicht kleinreden, dass animierte Serien aus Asien enorm beliebt sind – ich habe selbst mehrere davon gesehen –, aber ich habe komplett übersehen Solo Leveling. Leider haben meine Stunden mit dem Spiel keine Lust geweckt, in das Originalwerk einzutauchen. Im Gegenteil, ich fühle mich mit dem gesamten Solo Leveling Universum nach diesem Ereignis total fertig.

Wir haben das Vergnügen, viele Seifenoperfiguren kennenzulernen. Das ist immerhin etwas, worüber man sich freuen kann.

Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Spiel ein PC-Port des ursprünglichen Mobile-Games Solo Leveling: Arise ist, entwickelt von Netmarble. Im Port haben sie die kontroversen Gacha-Elemente (bei denen man Geld für zufällige Ziehungen von Charakteren und Ausrüstung ausgibt) entfernt, aber Spuren der mobilen Herkunft sind deutlich sichtbar. Alles – von den Menüs bis zur Benutzeroberfläche – sieht aus wie etwas, das man in einem typischen Mobile-Game erleben würde. Das Problem ist, dass Arise Overdrive nicht viel mehr bietet als das übliche mobile Erlebnis: endloses Grinden auf der Suche nach neuer Beute, mehr XP und neuen Levels, die im Grunde genauso aussehen wie die, die du zuvor besucht hast. Im Grunde fühlt es sich eher wie Arbeit als wie Spaß an.

In der Einführung des Spiels spielst du als Sung Jin-woo, die Hauptfigur, die als der "schwächste" Jäger der Welt mit dem weniger schmeichelhaften Rang E beginnt. Die Welt von Solo Leveling ist ein modernes Fantasy-Setting, in dem mysteriöse Portale zu Dungeons geöffnet wurden, gefüllt mit Monstern, die die Menschheit bedrohen. Jäger mit übernatürlichen Kräften kämpfen gegen sie und werden von E (schwächste) bis S (stärkste) eingestuft. Nachdem im ersten Dungeon des Spiels – einem Doppel-Dungeon, der sich als gefährlicher als erwartet herausstellt – etwas schiefgeht Jin-woo fast stirbt, aber als "Spieler" erwacht. Nicht einer, der mit den Emotionen anderer spielt, sondern ein Spieler, der Menüs vor sich sieht, Levelaufstiege wahrnimmt und seine Fähigkeiten systematisch weiterentwickeln kann. Das Ziel ist, dass Jin-woo der stärkste Monsterjäger der Welt wird, und alles, was du dafür tun musst, ist, immer wieder dieselbe sich wiederholende Schleife zu ertragen: kämpfen, leveln, wiederholen.

Verschiedene Klassen und Klassen nach dem Kampf. Leider habe ich nie besonders hohe Punktzahlen bekommen.

Nachdem ich mich gähnend durch den Tutorial-Abschnitt gearbeitet habe, darf man eine Klasse wählen: Assassin, Duelist, Elementalist oder Ruler. Interessanterweise sind die Klassen nicht nur unterschiedliche Kampfstile, sondern auch mit Schwierigkeitsgraden verknüpft – von "sehr einfach" bis herausfordernder. Das ist ein Ansatz, dem ich vorher nicht begegnen kann, und er bietet eine gewisse Flexibilität. Aber nachdem du dich entschieden hast, bleibt nur noch, durch die unglaublich generische Hub-Welt zu wandern, Missionen auszuwählen und ungefähr immer wieder gegen dieselben Monster zu kämpfen. Der Hub wirkt wie ein leerer Hintergrund, ohne Leben oder Interaktionen, die ihn unvergesslich machen könnten.

Gegen Monster zu kämpfen hat mir auch nicht besonders Spaß gemacht. Netmarble scheint sich ganz darauf zu verlassen, wie die Kämpfe aussehen, anstatt sie wirklich fesselnd zu machen. Es gibt Blitze und Knallsalven der Waffen, und es ist schwer zu erkennen, was inmitten des Chaos tatsächlich passiert. Meistens drückt man die B- und Y-Tasten zum Angriff und die A- oder LB-Taste, um wegzudashen oder zu parieren. Es gibt ein System mit timingbasierten Ausweichmanövern und Kontern, aber es fehlt an Finesse und es leidet hauptsächlich unter der schlecht optimierten Optimierung des Spiels. Hin und wieder schafft man es, im richtigen Moment eine "extreme Ausweichmanöver" auszuführen, und es macht Spaß, die Spezialangriffe zu aktivieren, die nach genug Schaden verfügbar werden. Es geht vor allem um visuelles Spektakel, und in dieser Hinsicht liefert das Spiel ab – solange es nicht laggt.

Ein visuelles Spektakel, das tatsächlich ziemlich gut aussieht – solange es so funktioniert, wie es soll.

Die Grafik ist einer der stärkeren Aspekte: stilistische Zwischensequenzen (sowohl gut animiert als auch im Comic-Stil) und interessant gestaltete Bosse sehen tatsächlich sehr gut aus, wenn alles reibungslos läuft. Der cel-shaded-Stil passt perfekt zu den Manhwa-Ursprüngen von Solo Leveling und vermittelt das Gefühl, in die Serie einzutreten. Aber für mich macht es nur noch deutlicher, was das Spiel wirklich ist: Oberfläche ohne Substanz. Fans des Originalwerks werden es sicherlich schätzen, Jin-woo s Machtfantasie selbst zu erleben, mit der Möglichkeit, weitere Charaktere aus der Serie zu rekrutieren und ein Team aufzubauen. Aber obwohl ich immer weiter suchte, fand ich nichts von wirklichem Wert für einen Anfänger wie mich. Nun, eigentlich ist die Musik ziemlich eingängig – das muss ich zugeben.

Technische Probleme sind in Solo Leveling: Arise Overdrive alltäglich. Dialoge, die völlig stumm sind, weil die Sprachdateien nicht geladen werden, Spielabstürze, die dich zwingen, Level von vorne zu starten, und häufige Einbrüche der Bildrate ruinieren das Erlebnis. Das Spiel hätte von ein paar weiteren Monaten Entwicklung profitieren können. Außerdem erfordert es eine ständige Online-Verbindung, und die Server waren während meiner Spielzeit mehrfach nicht verfügbar, was gelinde gesagt problematisch ist, besonders bei einem Einzelspieler-Port.

Die Hub-Welt ist nicht viel, worüber man nach Hause schreiben kann.

Ich kann Solo Leveling: Arise Overdrive niemandem empfehlen. Bist du ein eingefleischter Fan der Reihe? Dann schlage ich vor, dass du die Augen schließt und langsam zurückweichst, um es zu vermeiden, denn es besteht die Gefahr, dass deine Liebe zur Serie völlig austrocknet oder dass du als eingefleischter Fan das Spiel trotz seiner Schwächen tatsächlich genießen wirst. Vielleicht ist es ein Spiel für alle, die einfach oberflächliche, actiongeladene Kämpfe mit sexy Charakteren in kurzen Röcken und endlosem Grinden und Leveln wollen... aber ich weiß nicht, wie viele solcher Spieler es heutzutage gibt. Das Aussehen des Spiels rettet es für mich nicht. Während meiner 9-10 Stunden mit dem Spiel wollte ich nichts lieber, als es auszuschalten und zu vergessen, was ich mir aufgezwungen hatte, und das ist kaum das, was man beim Spielen fühlen möchte.