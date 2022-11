Solo: A Star Wars Story Autor will eine Fortsetzung machen

Obwohl Solo: A Star Wars Story ziemlich gut aufgenommen und auch von den Fans allgemein geschätzt wurde, war es immer noch der erste Star Wars-Film überhaupt, der seine Investition nicht durch Kassenverkäufe zurückzahlte. Infolgedessen gab es nie eine Fortsetzung und die meisten gingen davon aus, dass es nicht passieren würde.

Der Drehbuchautor des Films, Jonathan Kasdan, ist mit dieser Entscheidung jedoch nicht einverstanden, und im Gespräch mit ComicBook.com sagt er, dass er gerne einen zweiten Teil machen würde, wenn sich die Gelegenheit ergibt:

"Der Grund für ein Solo 2 ist, wenn es einen guten Grund gibt, und sicherlich wäre ich ein Spiel, wenn es ... Es gab so viele großartige Charaktere, die wir etablieren konnten, und für mich ist das stärkste Argument für einen Solo 2, dass der Film Aldens Reise war, diesen Mantel zu besitzen, und am Ende dachte ich, dass er es wirklich tat, und er hatte nicht den Spaß, ihn nur für einen Film zu bewohnen. also würde ich ihn gerne wiedersehen."

Wir hätten sicherlich nichts gegen einen zweiten Film mit Darth Maul, Qi'ra und vor allem Jabba the Hut. Wie steht es mit dir?

Danke Screen Rant