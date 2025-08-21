Sollten Sie sich die Vault Edition holen, wenn Call of Duty: Black Ops 7 herauskommt?

HQ

Jedes Jahr gibt es ein neues Call of Duty, und jedes Jahr muss Activision den Anschein erwecken, dass DAS etwas Besonderes und Neues wird. Normalerweise scheint ihnen das zu gelingen.

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint am 14. November 2025, und jetzt gibt sich ein neuer Trailer große Mühe, euch davon zu überzeugen, euch die sogenannte Vault Edition zu holen, die nur digital erhältlich ist und 99,99 $ kostet. Und wie üblich solltet ihr diese Vault Edition unbedingt vorbestellen.

Das wahrscheinlich aufregendste ist die Beta, und wenn Sie die Vault Edition bestellen, erhalten Sie Early Access. "Die Beta von Black Ops 7 läuft vom 2. bis 8. Oktober, wobei der Early Access für Vorbestellungen und berechtigte Game Pass-Abonnenten am 2. Oktober gewährt wird."

Call of Duty: Black Ops 7 kommt auch zum Xbox Game Pass.



Call of Duty: Black Ops 7 Digitale Ausgabe



Vorabzugang zur Open Beta (Vorbesteller-Vorteil)*



Reznov Challenge Pack (Vorbesteller-Vorteil)**



BlackCell (Eine Saison) (Vorteil der Vault Edition)



Operator-Sammlung (Vorteil der Vault Edition)



Mastercraft-Waffensammlung (Vorteil der Vault Edition)



Ultra GobbleGum Pack für Zombies (Vault Edition Vorteil)



Permanente Freischaltmarke (Vault Edition-Vorteil)



Reicht das aus, um Sie davon zu überzeugen, sich die Vault Edition zu holen? Sagen Sie es uns in den Kommentaren unten.