Sollte Microsofts Konsole Xbox oder XBOX geschrieben werden?

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Seit seiner Einführung ist das Xbox-Logo in Großbuchstaben geschrieben, aber im Text schreibt es die überwiegende Mehrheit als "Xbox", obwohl Firmen wie DICE, GOG und SEGA ihre Großbuchstaben schriftlich beibehalten. Aber vielleicht wird sich das bald ändern.

Die neue Xbox-Chefin Asha Sharma stellte kürzlich in den sozialen Medien eine Frage, wie der Name der Konsole eigentlich geschrieben werden sollte. Ist es Xbox oder XBOX? Wie du dir wahrscheinlich denken kannst, gehen die Meinungen sehr auseinander, und du hast 17 Stunden (zum Zeitpunkt des Schreibens), um deine Gedanken zu teilen.

Nachdem Sie abgestimmt haben, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Beweggründe erklären. Was denkst du?