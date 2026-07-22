Soll ich bleiben oder gehen: Französischer Minister tritt zurück und kehrt dann wegen umstrittenen Agrargesetzes zurück

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Frankreichs Umweltministerin Monique Barbut versuchte wegen eines umstrittenen Agrargesetzes zurückzutreten, bleibt nun aber in der Regierung. Wie Reuters es ausdrückt, hat sie gekündigt und dann wieder aufgehört.

Barbut hatte ihren Rücktritt eingereicht, nachdem das französische Parlament ein Gesetz verabschiedet hatte, das vorübergehende Ausnahmen für zwei Pestizide erlaubte, die unter dem Verdacht standen, Bienen zu schädigen, doch Präsident Emmanuel Macron lehnte diesen Schritt ab. Der Streit drehte sich um Pestizide und Bestäuber, da das Gesetz eine begrenzte Verwendung von Paracetamiprid, einem Neonicotinoid, auf Haselnüssen und Flupyradifuron auf Zuckerrüben, Äpfel und Kirschen erlaubte. Alle müssen von der französischen Gesundheitsbehörde genehmigt werden und dürfen nicht länger als drei Jahre genutzt werden.

Umweltgruppen behaupten, das Gesetz ignoriere wissenschaftliche Warnungen, aber Landwirte und Industrie argumentieren, es schütze die Feldfrüchte. Greenpeace bezeichnete das Gesetz als "Schande" und eine Petition gegen die Maßnahme erhielt mehr als zwei Millionen Unterschriften, aber die Zuckerindustrie sagt, die Pestizide seien notwendig, um Blattläuse (Insekten) zu bekämpfen, die die Rübenernte geschädigt haben.