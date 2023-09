Solium Infernum zeigt seine teuflischen Details im neuen Übersichtstrailer

HQ

Die Hölle scheint kein guter Ort zu sein, um zu herrschen, und sei es nur aus dem Grund, dass du ständig auf Messer in deinem Rücken achten musst. Aber als ehrgeizige Teufel in Solium Infernum ist das alles, was wir uns jemals gewünscht haben. Und so sind wir bereit, entweder gegen die KI oder gegen Freunde, alles zu tun, um den Sitz von Pandämonium für uns zu beanspruchen.

Solium Infernum ist ein Strategiespiel, das sich von der Masse abhebt, wie Sie im neuen Trailer sehen können, der Ihnen einen guten Überblick darüber gibt, worum es in dem Spiel geht, wenn Sie es nicht wissen. Es taucht auch in die Frage ein, warum es so anders ist.

Eine wichtige Änderung ist zum Beispiel, dass man nicht willkürlich in den Krieg ziehen kann, sondern politische Ausreden finden muss, um seine Feinde zu vernichten, und seine Zunge so scharf halten muss wie alle Waffen, die man im Kampf einsetzen würde. Sehen Sie sich den Übersichtstrailer unten an, um mehr darüber zu erfahren, was wir meinen.