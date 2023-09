Solium Infernum Vorschau: Der Teufel arbeitet hart, aber wir arbeiten noch härter

HQ

Der Teufel fehlt. Ob er in den Urlaub gefahren ist oder einfach nur verschwunden ist, spielt keine Rolle, denn wenn der große Kerl aus dem Weg geräumt ist, ist der Thron von Pandämonium kalt und leer. Es ist deine Aufgabe - nein, es ist dein Schicksal - diesen Platz zu besetzen und schließlich vom mittleren Manager zu deinem eigenen Chef aufzusteigen.

Das ist der Kern von Solium Infernum, einem kommenden Strategiespiel, mit dem wir auf der Gamescom herumspielen durften. Die Prämisse ist, wie Sie sich wahrscheinlich denken können, eine, die uns auf Anhieb in ihren Bann gezogen hat. Mit Spielen wie Hades, die diese bürokratische Version der Unterwelt oder Hölle darstellen, sehen wir, wie eine andere Art von Licht auf das Reich und seine Bewohner scheint. Solium Infernum versteht sich jedoch nicht als Witz, auch wenn es in den Dialogen zwischen den verschiedenen Charakteren und dem Setting des Spiels selbst etwas schwarzen Humor gibt. Du spielst in Solium Infernum ein ernstes und tödliches Spiel, egal ob du gegen die KI oder andere Menschen spielst.

Glücklicherweise haben Sie ein gewisses Back-up. Zuerst wählst du deinen Erzunterweltler aus, einen von acht unglaublich mächtigen Dämonen, die deinen Spielstil beeinflussen und dir verschiedene Einheiten zur Kontrolle geben. Lilith zum Beispiel dreht sich alles um die dunklen Künste, schattenhafte Geheimnisse und das Ausspionieren des Feindes mit Ritualen, um dann Informationen zu ihrem Vorteil zu nutzen. Andromalius hingegen konzentriert sich viel mehr darauf, seine silberne Zunge zu benutzen, um Feinde in zum Scheitern verurteilte Duelle zu locken und so Einfluss und mächtige Champions zu gewinnen.

Egal, wen du als deinen Erzunterweltler wählst, du musst mit deinem Denken ein wenig knifflig werden, besonders wenn du gegen andere menschliche Spieler antrittst. Es gibt eine Vielzahl von Systemen, mit denen ihr Einfluss auf eure Miterzfeinde erlangen könnt, und oft werden diese dazu führen, dass ihr ziemlich öffentliche Erklärungen abgebt. Du könntest zum Beispiel sagen, dass du einen bestimmten Ort anvisiert, um Macht aufzubauen, was dann anderen Spielern die Möglichkeit gibt, zu sabotieren. Sie müssen die meiste Zeit 10 Schritte vorausdenken, sonst riskieren Sie, dem Masterplan eines anderen zum Opfer zu fallen.

Dies scheint kein Spiel für absolute Neulinge im Strategie-Genre zu sein. Wie wir bereits gesagt haben, gibt es viele bewegliche Teile, aber für Veteranen sollte dies aufregend sein. Und angesichts der großen Menge an Einzelspieler-Inhalten kannst du, wenn du dich wirklich mit Solium Infernum beschäftigen willst, es mit der Zeit aufnehmen. Abgesehen von den Masterplänen, die du dir ausdenkst, hat Solium Infernum auch einen großartigen visuellen Stil. Einige der Grafiken für die Einheiten sind unglaublich, und die Karte behält ein düsteres, aber manchmal schönes Aussehen der Hölle. Jeder der Erzunterweltler hat auch ein großartiges und einzigartiges Design, wodurch sie sich deutlich voneinander abheben und Ihnen eine gute Vorstellung davon geben, wie sie sich spielen, nur mit einem einzigen Blick.

Um für einen Moment auf die Mechanik zurückzukommen: Etwas anderes, das an dem Spiel auffiel, war, wie überschaubar es ist, im Mehrspielermodus zu spielen. Solium Infernum nutzt die mobile App von Steam, um Ihnen mitzuteilen, wann Sie an der Reihe sind. Anstatt dass jeder in einer Gruppe 6 Stunden seines Tages einplanen muss, um nur zu spielen, können Sie mit diesem Spiel an der Reihe sein, wie und wann Sie wollen, und sobald Sie sich entschieden haben, was Sie tun werden, spielt das Spiel die Aktion jedes Spielers gleichzeitig ab, wobei Priorität gegeben wird, je nachdem, welche Aktion Sie zuerst gewählt haben. und die Sie als Zweiter gehen wollten. Es gibt auch nur zwei Dinge, die Sie in jeder Runde tun können, so dass Sie etwas weniger Kopfschmerzen haben, da Sie weit im Voraus planen können.

Solium Infernum fühlt sich an wie eines dieser Strategiespiele, die deine Freundschaften auf die bestmögliche Weise auf die Probe stellen können. Das Einzelspieler-Erlebnis sieht bullig aus und allein aufgrund der Ästhetik hat es uns interessiert, aber wenn Sie in der Lage sind, Ihre Freunde zu manipulieren und wirklich tief in das Rollenspiel der bürokratischen Hölle einzutauchen, dann wissen wir, dass dieses Spiel glänzen wird.