Solium Infernum verschiebt das Veröffentlichungsdatum um eine Woche nach hinten

HQ

Solium Infernum, das Strategiespiel, in dem du in die Rolle eines Erzunterweltlers schlüpfst, der die Hölle übernehmen will, wurde um etwas mehr als eine Woche verschoben. Statt am 14. Februar erscheint es am 22. Februar.

Dieser Pushback soll sicherstellen, dass das Spiel so ausgefeilt wie möglich sein kann, heißt es in einer Pressemitteilung von League of Geeks. Leider verschiebt es die Veröffentlichung von Solium Infernum außerhalb des Valentinstags- oder Hellentinertag-Fensters, aber wir werden auf jeden Fall feiern, wenn es trotzdem auf den Markt kommt.

Solium Infernum hat sich bereits in einem großen Multiplayer-Test für die breitere Gaming-Basis geöffnet. Wir haben sowohl den Multiplayer als auch den Singleplayer des Spiels ausprobiert, über die ihr hier und hier lesen könnt.