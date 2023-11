Solium Infernum startet im Februar

HQ

Entwickler League of Geeks hat das genaue Veröffentlichungsdatum für sein kommendes Strategiespiel Solium Infernum bekannt gegeben. Während der PC Gaming Show angekündigt, wurde uns gesagt, dass der Titel am 14. Februar 2024 über Steam auf dem PC debütieren wird und dass vor diesem Datum irgendwann Anfang 2024 ein Multiplayer-Spieltest stattfinden wird.

Für alle, die mit Solium Infernum nicht vertraut sind, ist dies ein politisches Strategiespiel, das in der Hölle spielt. Die Idee sieht vor, dass die Spieler versuchen, verschiedene Regionen des dämonischen Reiches zu erobern, und das alles entweder in einem Einzelspieler-Story-Modus oder in Scharmützeln oder im Online-Mehrspielermodus, der bis zu sechs Spieler beherbergen kann. Solium Infernum bietet acht spielbare Erzfeinde der Hölle, und mit ihren Fähigkeiten müssen die Spieler andere Spieler überlisten und ausmanövrieren, um die vollständige Herrschaft über die Hölle zu erlangen.

Neben dem genauen Veröffentlichungsdatum wurde auch ein neuer Trailer für das Spiel veröffentlicht, der einige weitere Strategieelemente des Titels zeigt. Ihr könnt euch den Trailer unten ansehen, und ihr könnt unsere neuesten Eindrücke von Solium Infernum in unserer Next Fest Vorschau hier lesen.