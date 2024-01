Solium Infernum Multiplayer-Hands-on: Das größte Ärgernis der Strategie lösen

HQ

Wenn du ein Strategiespieler bist, der gerne eine Gruppe von Freunden zusammenbringt, um ab und zu freundschaftszerstörenden Spaß zu genießen, weißt du, dass die Organisation einer Spielsitzung unglaublich harte Arbeit ist. Egal, ob du in der Schule oder an der Universität bist oder mit all dem Druck zu kämpfen hast, der mit dem Erwachsenwerden einhergeht, es ist fast unmöglich, eine Gruppe von Leuten für solide fünf Stunden zu packen, um ein Civ-Spiel zu beginnen und zu beenden.

Die meisten Strategiespieler haben es daher aufgegeben, mit Freunden zu spielen, aber Solium Infernum unterscheidet sich von der Meute, indem es seine Spielerbasis aktiv dazu ermutigt, sich auf den Mehrspielermodus einzulassen und ihre Freunde herauszufordern, um zu sehen, wer der Herrscher der Hölle werden kann.

Ich habe den asynchronen Ansatz von Solium Infernum schon einmal angesprochen, aber ich hatte bis jetzt noch nie die Gelegenheit, den Multiplayer auszuprobieren. Zuvor habe ich mich mit den Einzelspieler-Modi des Spiels beschäftigt, und obwohl sie fein ausgearbeitet sind, ist es schwer, nicht zu sehen, dass der Fokus darauf gelegt wird, sicherzustellen, dass Solium Infernum mit all deinen Freunden Spaß macht, egal ob du 10 Stunden oder 10 Minuten pro Woche dafür hast.

Sobald du ein Spiel eingerichtet hast, kannst du aus einem der acht Erzunterweltler wählen, von denen jeder sein eigenes widerlich groteskes und blutiges Design sowie einzigartige Mechaniken hat, die ihn mit Persönlichkeit füllen. Du wirst sofort wissen, ob du dich zu dem Finanzteufel Mammon hingezogen fühlst oder zu dem einfachen, knochenzermalmenden Leiden, das Astaroth bietet. Diejenigen, die das Original gespielt haben, werden wahrscheinlich bestürzt sein, wenn sie wissen, dass sie ihren eigenen schrecklichen Erzunterweltler nicht erstellen können, das macht die Erfahrung für neuere Spieler etwas leichter verdaulich und gibt uns eine Ebene der Tiefe über die Teufel, die wir haben, die anpassbare Anführer wahrscheinlich nicht bieten könnten. Ich persönlich war schon immer ein Fan davon, eine Liste von ausgearbeiteten Charakteren zu sehen, als nur meinen eigenen Anführer zu erschaffen, da letzteres sich oft so anfühlt, als würde man eine unmögliche Mauer vor sich errichten, wenn man nur ins Spiel einsteigen und seine Freunde verraten will.

Es ist erwähnenswert, dass es Möglichkeiten gibt, in Solium Infernum eine Art eigenen Build zu erstellen, da du Zugang zu Ringen, Amuletten und Kronen erhältst, die dir verschiedene Buffs in deinem Spiel geben. Mit insgesamt drei Slots kannst du 3 Ringe, ein Amulett und einen Ring oder eine Krone ausrüsten, und die meisten dieser Buffs bleiben privat, also selbst wenn dein Gegner anhand des von dir gewählten Erzunterweltlers erraten kann, welchen Spielstil du magst, kannst du ihn ein wenig mischen, um ihn auf der Hut zu halten.

Ansonsten ist der Mehrspielermodus von Solium Infernium weitgehend identisch mit dem Einzelspielermodus (über den ich hier geschrieben habe), was die Art und Weise betrifft, wie du deine Truppen manövrierst, um zu versuchen, Pandämonium zu übernehmen. Es gibt eine Reihe von Einstellungen, die du anpassen kannst, um jedes Spiel aufzupeppen, aber wie es immer bei Multiplayer-Strategien der Fall ist, hängt der Dreh- und Angelpunkt des Ganzen davon ab, dass du und deine Freunde außerhalb des Spiels Schritte machen, in den Schatten lauern und darauf warten, einander zu verraten, während ihr die ganze Zeit ein falsches Lächeln auf eurem Gesicht habt. Wenn du es - wie durch ein Wunder - schaffst, eine Gruppe für ein paar Stunden zusammenzubringen, kommt das Spiel dem entgegen, aber am beeindruckendsten ist, dass es dich im Handumdrehen vom nahtlosen Turn-by-Turn-Gameplay zum asynchronen Multiplayer wechseln lässt. Wenn du etwas hast, um das du dich plötzlich kümmern musst, erlaubt dir das Spiel, herauszuschlüpfen und es dann weiterzumachen, wenn du zurück bist.

Turn-Timer können bis zu einer Woche eingestellt werden, und aufgrund der Kompatibilität mit der Steam-App erhalten Sie eine Benachrichtigung auf Ihrem Telefon, um zum Spiel zurückzukehren. Es bedeutet, dass es in gewisser Weise eine größere Verpflichtung ist, aber in anderer Hinsicht bedeutet es tatsächlich, dass du in der Lage sein könntest, ein Strategiespiel zu beenden, das du mit deinen Freunden beginnst, etwas, das für jeden Multiplayer-Strategie-Enthusiasten von unschätzbarem Wert sein wird.

Die Tatsache, dass Sie nur zwei Züge pro Zug haben, bedeutet auch, dass Sie, wenn Sie wirklich wenig Zeit haben, einfach Ihre Befehle eingeben und dann das Spiel verlassen können. Einige mögen es anfangs frustrierend finden, dass deine Befehle begrenzt sind, aber es entwickelt die Strategieformel für mich ziemlich gut, da es bedeutet, dass du nicht nur darüber nachdenken musst, was du tust, sondern auch, wie viel Priorität du jedem Spielzug beimessen musst.

Die Tiefen der Mechaniken, das herrlich düstere Aussehen der Hölle und die künstlerischen Entscheidungen für die Einheiten und Erzunterweltler reichten bereits aus, um Solium Infernum hervorzuheben, aber der asynchrone Mehrspielermodus ist das Sahnehäubchen auf dem fleischigen, brennenden Höllenkuchen und löst eines der größten Probleme, die die Leute haben, wenn es darum geht, mit ihren Freunden Strategie zu spielen. Wenn es dir an Freunden mangelt, die Spaß an Strategie haben, gibt es auch noch das Matchmaking, was wiederum nur bedeutet, dass Solium Infernum die Tore der Hölle auf die bestmögliche Weise öffnet.