Solium Infernum erhält ein Jubiläums-Update, obwohl sich das Studio im Winterschlaf befindet

Das 4X-Strategiespiel Solium Infernum war vielleicht nicht der bahnbrechende Erfolg in Bezug auf die Verkaufszahlen, den sich League of Geeks erhofft hatte, aber das Spiel erhielt starke Kritikerbewertungen und wurde von einer kleineren, aber treuen Fangemeinde geliebt. Jetzt, ein Jahr nach der ersten Veröffentlichung des Spiels, haben die Entwickler beschlossen, dieser Fangemeinde etwas zurückzugeben.

Es ist ein ganzes Jahr her, dass Solium Infernum uns die Chance gab, die Hölle zu regieren, und das Jubiläums-Update ist jetzt live für alle, die den Thron von Pandemonium besteigen wollen. "Auch wenn sich unser Studio seit Juni letzten Jahres im Winterschlaf befindet (und immer noch befindet), hatten wir das Gefühl, dass unser Spiel und unsere Spieler ein feierliches Geschenk verdient haben." League of Geeks schreibt in einem Steam-Post.

Neue Legionen werden dir helfen, mehr Länder zu erobern, und neue Intrigen können deine Mitstreiter noch mehr denn je ärgern. Natürlich gibt es auch Fehlerbehebungen und Änderungen an der Lebensqualität, wenn Sie also auf der Suche nach einem aufgefrischten Solium Infernum Erlebnis sind, ist es jetzt verfügbar.