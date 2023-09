Solium Infernum beseitigt die frustrierendsten Aspekte der Online-Strategie

HQ

Solium Infernum scheint ein Strategiespiel wie kein anderes zu sein, und auf der Gamescom haben wir uns mit dem leitenden technischen Designer Will Dyce getroffen, um über einige der Kernfunktionen des Spiels zu sprechen und darüber, wie es sich von der Masse abhebt.

Abgesehen davon, dass man versucht, "der schlimmste Mensch" zu sein, wie Will es beschreibt, geht es in Solium Infernum darum, Pandämonium zu übernehmen, das im Grunde die Hauptstadt der Hölle ist. Um dies zu erreichen, müssen wir unsere Denkkappen aufsetzen, aber wir werden auch viel Zeit benötigen. Dies ist jedoch etwas, das nicht in einer Sitzung erledigt werden muss, und Sie können ein Spiel nach Belieben verteilen.

"Sie können das asynchrone Langform-Spiel spielen, entweder mit Matchmaking oder benutzerdefiniert, bei dem Sie ändern können, wie viele Stunden Sie Zeit haben, um Ihre Züge einzureichen", erklärt er. "Der Standardwert ist 24 Stunden, aber man könnte sagen, man hat 72 Stunden oder so. Und du kannst auch einen Blitz-Modus spielen, in dem du fünf Minuten lang an der Reihe bist und alle gleichzeitig spielen lassen, mit leicht optimiertem Balancing, so dass du das Spiel in etwa 90 Minuten erledigen kannst." "Es ist also sehr flexibel. Sie können es auf verschiedene Arten spielen und das Spiel geht wirklich so schnell wie Ihre Freunde. Wenn deine Freunde sehr langsam sind, um deine Züge abzugeben, kann es ewig dauern.

Ich habe ein Spiel des originalen Solemn Infernum, das seit Weihnachten läuft und immer noch stark ist. Wir haben uns wirklich kennengelernt. Nicht unbedingt im positiven Licht."



Wenn du also einen Freund hast, der nicht anders kann, als über die Kugel nachzudenken, wenn er an der Reihe ist, spielt das in Solium Infernum keine Rolle, und du kannst ihn so schnell oder so langsam nehmen, wie du willst. Seht euch unser vollständiges Interview unten und unsere Vorschau auf das Spiel hier an.