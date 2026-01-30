Solid Snake wird gleich Rainbow Six: Siege besuchen

HQ

Es sieht so aus, als würde Rainbow Six: Siege ein echtes Highlight erleben, denn Ubisoft hat nun einen Teaser-Trailer veröffentlicht, der nur so interpretiert werden kann, dass die legendäre Solid Snake im Jahr 11 als Gast auftritt.

Der Clip ist nur wenige Sekunden lang, sagt aber so ziemlich alles, was wir wissen müssen, um Interesse zu wecken, und der Fanservice ist auf dem Höhepunkt, weil Sam Fisher selbst ihn kontaktiert. Wie wir wissen, waren die beiden Anfang der 2000er Stealth-Rivalen, bei denen man je nach PlayStation- oder Xbox-Wahlkampf im Konsolenkrieg im Grunde mit dem einen oder dem anderen bleiben musste.

Am 15. Februar erfahren wir mehr. Ist es nur ein Skin, oder können wir uns auf weitere Features aus der beliebten Metal Gear-Reihe freuen?