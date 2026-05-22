Soldier Boy, Bombsight und Stormfront kehren zurück: Der erste Blick auf The Boys Spin-off Vought Rising ist erschienen

Jetzt, da The Boys offiziell beendet ist, blickt Prime Video in die Zukunft der Reihe und blickt in die Vergangenheit. Im nächsten Jahr, als jährliches Angebot des The Boys-Universums, können wir mit Vought Rising rechnen, da dies die dritte Spin-off-Serie nach The Boys Presents: Diabolical und Gen V ist und sich um die ursprünglichen Supes von Vought dreht.

Im Grunde kannst du damit rechnen, dass du Jensen Ackles' Soldier Boy, Aya Cashs Stormfront (alias Clara Vought), Mason Dyes Bombsight und eine Reihe weiterer deutlich besser kennenlernen wirst.

Was die offizielle Prämisse von Vought Rising betrifft, wird uns Folgendes mitgeteilt: "Die in den 1950er Jahren angesiedelte Prequel-Serie erforscht die verdrehten Ursprünge von Vought International. Der Teaser bietet einen teuflischen ersten Einblick in die Welt und Geschichte, die diese nächste Entwicklung des Franchise prägen werden."

Apropos Teaser: Ein First Look-Trailer für das Projekt ist unten verfügbar, der – ganz im Sinne von The Boys – voller fragwürdiger Moralvorstellungen, blutiger Gewalt und übertriebener Superhelden ist.

Mit dem Debüt auf Prime Video im Jahr 2027, wird Vought Rising vom Showrunner und Executive Producer Paul Grellong betreut, mit Eric Kripke als Executive Producer zusammen mit anderen The Boys-Veteranen wie Seth Rogen (der trotz der Ereignisse der Serie tatsächlich noch lebt).