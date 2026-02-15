Solasta II wird eine große D&D-Mechanik verwenden, die sogar Baldur's Gate III vermieden hat

HQ

Solasta II s Early-Access-Start ist in einem Monat entfernt, und obwohl ein rundenbasiertes Fantasy-CRPG heutzutage sicherlich mit Baldur's Gate III verglichen wird, möchte Solasta II sich von Larians Kampf abgrenzen und in mancher Hinsicht sogar auf seinen D&D-Inspirationen aufbauen. Insbesondere sprechen wir über den Einsatz von Ready Action.

In einem Beitrag der Entwickler bei Tactical Adventures auf Steam wird Ready Action als eine Entscheidung erklärt, die man im Kampf treffen kann, um sich auf die Aktion eines Gegners oder Verbündeten vorzubereiten. Angenommen, du willst jemanden mit deinem Schwert treffen, aber er ist außer Reichweite, du könntest die Aktion darauf vorbereiten, nur zuzuschlagen, wenn der Feind auf dich zukommt, und so möglicherweise eine vorteilhafte Position auf dem Schlachtfeld behalten.

"Sobald du anfängst, Initiative und Zugreihenfolge sowie das riesige Arsenal an Aktionen zu berücksichtigen, auf das jeder deiner Abenteurer Zugriff hat... Pläne können sehr aufwendig werden", heißt es in dem Beitrag. Im Vergleich zu Solasta I ermöglicht die neue Ready Action-Mechanik viel taktischer Gameplay, sodass du bestimmte Zauber und andere Aktionen vorbereiten kannst, anstatt einfach einen Gegner mit einem Fernkampf- oder Nahkampfangriff zu treffen.

Das scheint eine komplexe Mechanik zu sein, könnte aber, wenn sie gut umgesetzt wird, dem Kampf von Solasta II eine weitere Ebene an Tiefe verleihen, die D&D-Fans in Baldur's Gate III schmerzlich vermisst haben. Im März können wir es uns selbst ansehen.