Solasta II Überarbeitet den Charakter-Ersteller komplett nach Fan-Feedback

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Solasta II hat seinen Charakter-Ersteller überarbeitet. Wenn du das Spiel noch nicht gespielt hast, klingt das vielleicht nicht nach dem größten Ding, aber beim Early-Access-Start war es eines der Elemente, die den Spielern besonders aufgefallen sind, weil sie verbesserungsbedürftig sind. Jetzt kann man mit Sicherheit sagen, dass der Entwickler Tactical Adventures dies und noch mehr mit seinem neuesten Update geliefert hat.

Gesichtsregler, Körpermorphing, Stimmhöhe, neue Presets, Beleuchtung und eine Möglichkeit, deine Kreation zu speichern, um sie leichter zu präsentieren, wurden alle Teil des Charaktereditor-Updates enthalten. Es wird viel Wert auf die Feinheiten gelegt und darauf geachtet, dass dein Charakter besser den Typ von Abenteurer widerspiegelt, den du spielen möchtest.

Wenn ich so frei sein darf: Der Körper-Morphing-Graph, den wir in Solasta II bekommen, ist etwas, das wir in Baldur's Gate III nicht einmal gesehen haben. Dies ist nur eines in einer Reihe großer Updates, die Solasta II rechtzeitig zur vollständigen Veröffentlichung überarbeiten werden, aber wenn du früh einsteigen willst, ist das Spiel gerade auf Steam im Angebot.

Es gibt zwei weitere Akte, die das Spiel hinzufügen kann, sowie jede Menge weiterer zusätzlicher Inhalte, aber Tactical Adventures geht nicht einfach mit Scheuklappen rein. Das Character Creator-Update zeigt, dass es bereit ist, auf Fans zu hören und Feedback anzunehmen, also sagt euch (und tut das höflich), wenn ihr etwas im Spiel ändern wollt.