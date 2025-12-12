Solasta II startet am 12. März 2026

HQ

Wenn du alle Arten von Spielzügen, die du auf Baldur's Gate III haben kannst, abgeschlossen hast und nach einem weiteren Fantasy-CRPG suchst, in dem du dich verlieren kannst (mit Devora Wilde und Amelia Tyler, nicht weniger), musst du nicht lange auf den Launch von Solasta II warten.

Auch wenn es leicht ist, das kommende RPG von Tactical Adventures mit BG3 zu vergleichen, sieht es anhand des neuen Trailers bei The Game Awards definitiv so aus, als würde es sich von der Masse abheben. Epische Schlachten, tiefgründige Quests und mehr warten nächsten März.

Solasta II wird im März 2026 zu den Veröffentlichungen stoßen, am 12. des Monats erscheinen und in einen stetig wachsenden Frühling einsteigen. Du kannst dir jetzt eine Demo für das Spiel auf Steam anschauen. Es ist erwähnenswert, dass dies der Early-Access-Start des Spiels ist, sodass wir wahrscheinlich noch etwas länger warten müssen, bis wir wirklich alles sehen können, was es bei The Game Awards zu sehen gibt.