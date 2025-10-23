Solasta II präsentiert neue Szenen und mehr Gameplay, bevor es uns Anfang 2026 auf sein großes Abenteuer mitnimmt

HQ

Eine der Demos, die uns beim diesjährigen Steam Next Fest im Februar am meisten beeindruckt hat, war unser erster Vorgeschmack auf das ambitionierte cRPG von Tactical Adventures, Solasta II. In einem Kontext, in dem mittlerweile alle RPGs mit Baldur's Gate 3 verglichen oder an ihren Ähnlichkeiten gemessen werden, ist Solasta II das Projekt, das dem Spiel am ähnlichsten ist, sowohl in Bezug auf das Setting und das Spielsystem (basierend auf den 5E D&D-Regeln) als auch auf die künstlerische Qualität und erzählerische Tiefe dessen, was wir bisher gesehen haben. Und obwohl wir seit Monaten auf eine Early-Access-Veröffentlichung im Jahr 2025 gehofft haben, wissen wir jetzt, dass dies nicht der Fall sein wird.

Während des heutigen Galaxies Autumn Showcase zeigten Publisher Kepler Interactive und Tactical Adventures einen neuen Trailer für das Spiel mit mehr Gameplay, Szenarien und Charakteren, die das Abenteuer von Solasta II prägen werden, und einer abschließenden Nachricht, dass eine EA-Veröffentlichung Anfang 2026 auf Steam zu erwarten ist.

Eine bittere Nachricht, aber sie macht unsere Aufregung und unseren Eifer, eines der vielversprechendsten RPGs des nächsten Jahres zu spielen, nur noch größer. Und wenn Sie uns nicht glauben, schauen Sie sich den Trailer unten an.