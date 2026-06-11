Solarenergie übertrifft in den USA erstmals die Kohle

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Der Kampf gegen die globale Erwärmung geht weiter, was oft zu einer Verbesserung der Luftqualität führt, da insbesondere erneuerbare Energien der Kohle vorgezogen werden. Nun haben die USA einen neuen, erwähnenswerten Meilenstein erreicht.

Der Guardian berichtet, dass die Solar Energy Industries Association einen neuen Bericht veröffentlicht hat, der zeigt, dass Solarenergie im vergangenen Monat mehr Energie erzeugte als Kohle. Im Mai stammten 12,8 % der US-Energieproduktion aus Solarenergie, während Kohle 12,2 % ausmachte, womit Solarenergie nach Erdgas und Kernenergie die drittgrößte Energiequelle des Landes ist.

Analyst Nicolas Fulghum vom Energie-Thinktank Ember sagte in einer Stellungnahme:

"Seit Jahren ist Solarenergie im US-Strommix gestiegen. Gleichzeitig hat die Kohlekraft ihren Status verloren, zunächst als größte Quelle im US-Mix und ist dann im Laufe der Jahre allmählich noch weiter gesunken."

Zukünftig wird erwartet, dass Solarenergie immer regelmäßiger mehr Energie als Kohle erzeugen wird, und innerhalb weniger Jahre wird angenommen, dass sie dauerhaft zu einer größeren Energiequelle wird.