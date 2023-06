Solar Opposites stellt den Stimmersatz für Justin Roiland auf urkomische Weise vor

Nachdem er der häuslichen Gewalt beschuldigt wurde, versuchten viele Unternehmen und Projekte, an denen Justin Roiland beteiligt war, sich von dem Autor, Produzenten und Synchronsprecher zu distanzieren. Roiland trat nicht nur als CEO von Squanch Games zurück, sondern wurde auch als Synchronsprecher von Korvo the Alien in Solar Opposites entfernt (und außerdem von Koala Man gestrichen), obwohl die Anklage gegen Roiland inzwischen fallen gelassen wurde.

Aber da die neue Staffel von Solar Opposites am 14. August auf Hulu landet (und wahrscheinlich auf Disney+ für jede Region ohne Hulu), haben wir jetzt einen Blick auf die urkomische Art und Weise geworfen, wie die Show mit wechselnden Synchronsprechern umgeht.

In dem albernen Sketch trifft Korvo mit einem Pfeil in die Kehle und rettet ihn dann mit einem Voice-Fixing Ray, wodurch er den krächzenden amerikanischen Roiland-Akzent zugunsten des raffinierteren britischen Tons von Beauty and the Beast's Dan Stevens verliert.

Schaut euch den Clip an, um einen Blick auf den neuen Korvo zu werfen und zu erfahren, wie die Titelsequenz auch an den neuen Synchronsprecher angepasst wurde.