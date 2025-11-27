Sojus-Start schickt amerikanische und russische Besatzungsmitglieder zur Internationalen Raumstation

HQ

Ein Sojus-MS-28-Raumfahrzeug startete am Donnerstag vom Kosmodrom Bajkonur in Kasachstan und brachte zwei russische Kosmonauten und einen NASA-Astronauten zur Internationalen Raumstation.

Die Sojus-2.1a-Rakete startete um 12:28 Uhr. Moskauer Zeit, mit Kommandant Sergei Kud-Sverchkov auf seiner zweiten Mission, zusammen mit den Erstfliegern Sergei Mikajew und NASAs Christopher Williams.

Es wird erwartet, dass das Raumfahrzeug zwei Umlaufbahnen absolviert, bevor es später am Tag automatisiert an die ISS andockt. Die Besatzung wird etwa acht Monate auf der Station verbringen, ihre Rückkehr ist für Ende Juli 2026 geplant. Unten könnt ihr es live sehen.

Das ist eine sich entwickelnde Nachrichtengeschichte...

1) Start:

2) Andocken:

3) Lukenöffnung: