Sohn des Schneewittchen-Regisseurs über Disneys neue Version: "Walt würde sich jetzt im Grab umdrehen"

David Hand ist der Mann, der Disneys Original Snow White and the Seven Dwarfs aus den 1930er Jahren inszenierte, das im Grunde auf einem Märchen der Gebrüder Grimm aus dem 19. Jahrhundert basiert. Jetzt beabsichtigt Disney, eine richtige "woke" Version seines alten Klassikers zu schaffen, und viele Filmliebhaber (und Filmemacher und Schauspieler) haben die neue Richtung kritisiert.

Schneewittchen ist nicht mehr weiß, sondern südamerikanisch, und die Zwerge sind keine Zwerge mehr, sondern meist Menschen unterschiedlichen Geschlechts und Geschlechtsidentitäten. Nun hat sich der Sohn des ursprünglichen Regisseurs, David Hand, gegenüber The Telegraph zu dem Projekt geäußert und zu der Tatsache, dass der Film vielleicht anders heißen sollte, wenn Schneewittchen weder weiß noch von sieben Zwergen umgeben ist. Der Sohn sagt, dass sich Walt Disney und sein verstorbener Vater derzeit im Grab umdrehen.

"Es ist ein ganz anderes Konzept und ich bin einfach überhaupt nicht damit einverstanden, und ich weiß, dass mein Vater und Walt auch sehr damit nicht einverstanden wären... Ich bin mit diesem ganz neuen Konzept nicht einverstanden. Es ist eine Schande, dass Disney versucht, etwas Neues mit etwas zu machen, das früher so ein großer Erfolg war ... Ihre Gedanken sind jetzt einfach so radikal. Sie verändern die Geschichten, sie verändern den Denkprozess der Charaktere, sie erfinden neue Woke-Dinge und ich stehe einfach nicht auf all das. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen beleidigend, was sie mit einigen dieser klassischen Filme gemacht haben mögen ... Es gibt keinen Respekt vor dem, was Disney getan hat und was mein Vater getan hat. Ich glaube, Walt und er würden sich im Grabe umdrehen."