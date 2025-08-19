Sohn der norwegischen Kronprinzessin wegen Vergewaltigung und Missbrauch angeklagt

HQ

Die neuesten Nachrichten über Norwegen . Marius Borg Høiby, Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, wurde formell wegen mehrerer Straftaten angeklagt, darunter Vergewaltigung, Missbrauch eines ehemaligen Partners und Verstöße gegen einstweilige Verfügungen.

"Er stimmt mit den Vorwürfen bezüglich Vergewaltigung und häuslicher Gewalt nicht überein", sagte Sekulic laut Reuters über seinen Mandanten. "Wir werden unsere Pflichten weiterhin so gut wie möglich erfüllen, so wie wir es immer tun", sagte Kronprinz Haakon gegenüber Reportern.

Die Staatsanwaltschaft behauptet, dass sich einige der Vorfälle über mehrere Jahre erstrecken, wobei sich einer Berichten zufolge nach seiner Festnahme ereignete. Obwohl er die schwerwiegendsten Anschuldigungen bestreitet, hat sein Anwalt angedeutet, dass er nach Beginn des Prozesses geringere Anklagepunkte zugeben wird.

Der Fall hat große Aufmerksamkeit erregt, da Høiby, der weder einen königlichen Titel noch Pflichten hat, im Falle einer Verurteilung eine lange Haftstrafe drohen könnte. Natürlich bleibt abzuwarten, wie sich das Verfahren entwickeln wird, wenn der Prozess beginnt, also bleiben Sie dran für weitere Updates.