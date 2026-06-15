Sohn der norwegischen Kronprinzessin, für schuldig befunden wegen zweifacher Vergewaltigung

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Das Osloer Bezirksgericht ist zu dem Schluss gekommen, dass Marius Borg Høiby, der 29-jährige Sohn der Kronprinzessin Mette-Marit, zweifach wegen Vergewaltigung, missbräuchlichen und rücksichtslosen Verhaltens sowie des Missbrauchs einer ehemaligen Ex-Freundin schuldig ist.

Die Entscheidung wurde von drei Richtern getroffen, die feststellten, dass Høiby in zwei weiteren Fällen der Vergewaltigung nicht schuldig war, aber die Anklagepunkte, für die er schuldig gesprochen wurde, eine Gefängnisstrafe nach sich ziehen würden. Laut BBC News forderte der Staatsanwalt sieben Jahre und sieben Monate Haft, wobei der Angeklagte eine geringere Haftstrafe verlangte, wobei der Endkonsens vier Jahre Gefängnis und eine finanzielle Entschädigung an jede der vier in dem Fall Beteiligten Frauen (einschließlich der beiden, die er der Vergewaltigung freigesprochen, aber wegen missbräuchlichen Verhaltens verurteilt wurde) in Höhe von 640.000 Kronen (etwa 50.000 Pfund) gezahlt wird.

Laut dem Bericht nutzte Høiby in jeder Situation Frauen aus, die entweder schliefen oder handlungsunfähig waren, wobei Høiby sogar Begegnungen filmte. Die Frauen sagten jeweils vor Gericht, dass sie ein solches Ereignis niemals zugelassen hätten.

Obwohl Høibys Mutter Kronprinzessin ist, indem sie in die königliche Familie eingeheiratet hat, ist er selbst kein König, da er vier Jahre alt war, als seine Mutter heiratete. Auch Mette-Marit ist an einer Form von Lungenfibrose erkrankt, wobei Høibys Anwälte die Krankheit als Grund nutzen, warum er aus dem Gefängnis entlassen werden sollte, um sich um seine Mutter zu kümmern, da sich ihr Gesundheitszustand verschlechtert.