Sogar Robert Downey Jr. wollte mehr Has Fallen Filme nach dem Original

Gerard Butler war überall, um seinen kommenden Film Plane zu promoten, und diese Medientour hat den Schauspieler in die Schusslinie für alle möglichen Fragen über seine Zukunft gebracht, einschließlich der Frage, wann er als Mike Banning in der Has Fallen-Serie zurückkehren wird.

Zu diesem Zweck hat Butler in einem Interview mit Uproxx enthüllt, dass Robert Downey Jr. ihn per E-Mail kontaktiert hat, um weitere Filme in diesem Franchise anzufordern, nachdem der erste, Olympus Has Fallen, angekommen war.

"Robert Downey Jr. hat mir die schönste E-Mail nach Olympus Has Fallen geschrieben. Das ist die gleiche Stimmung. Er sagte: "Wir brauchen mehr von diesen Filmen." Das sind die Filme, als ich als Kind in New York war, und die Leute schrien auf die Leinwand und warfen Dinge und sagten: "Nein!" und applaudierten und jubelten."

Es sollte gesagt werden, dass Olympus Has Fallen 2013 ankam, und kurz darauf bekamen wir London Has Fallen im Jahr 2016 und dann Angel Has Fallen im Jahr 2019. Es gibt kein aktuelles Wort darüber, wann der nächste Film kommen wird, aber Butler hat kürzlich erklärt , dass er sich in der Entwicklung befindet und ein Drehbuch hat.