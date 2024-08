Sogar Polly Pocket ist Gastgeberin einer Entdeckung auf Airbnb

HQ

Airbnb hat in letzter Zeit eine breite Palette von Themenhäusern geliefert, darunter die X-Men-Villa, Shrek's Swamp, das Up Haus und mehr. Jetzt beteiligt sich auch Polly Pocket an dieser Aktion.

Das neueste Themenhaus ermöglicht es den Fans, nach Westford, Massachusetts, im Nordosten der Vereinigten Staaten zu strömen, um eine Nacht in einem Compact Haus zu erleben, das auf der Kinderpuppe basiert.

Dieses Haus verfügt über ein Schlafzimmer, fünf Betten, eine eigene Toilette mit Waschbecken und gilt als eine Möglichkeit, unter den Sternen in einem "lebensgroßen Action Park Zelt" zu campen. Es wird passenderweise einen Kleiderschrank bieten, in dem Sie sich in glamouröse Kleidung kleiden können, einen Friendship Bracelet Station und eine Küche voller 90er-Jahre-Essen und Leckereien haben können.

Gastgeberin Polly Pocket (auch bekannt als Airbnb) erklärt: "90er-Jahre-Kids regieren bei Pyjamapartys. Aber das wussten Sie bereits. Also wollte ich, dass sich diese Pyjamaparty anfühlt, als wäre man immer noch in den 90ern! Stellen Sie es sich vor - Kunsthandwerk, Retro-Snacks, Polaroid-Kameras... es wird UNGLAUBLICH. Im Grunde habe ich meinen Slumber Party Fun Compact in eine Zeitmaschine verwandelt, in der du deiner Fantasie freien Lauf lassen kannst. Denn es gibt kein größeres Abenteuer als das, das man sich selbst schafft."

Das Haus kann ab dem 21. August gemietet werden.