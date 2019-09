Sogar die englische Kirche verurteilt Lootboxen

Anfang dieses Jahres wurden Vertreter der Gaming-Branche in das englische Parlament berufen, um ethische Fragen zum Thema Mikrotransaktionen zu beantworten. Die Untersuchung konnte jedoch keine Hinweise darauf finden, dass die "Überraschungsmechaniken" von Electronic Arts, Activision und Co. ein mit dem Glücksspiel vergleichbares Suchtverhalten fördern und deshalb dürfen Kinder und Jugendliche in Großbritannien weiterhin mit Lootboxen in Kontakt treten. Es gibt aber immer wieder Gegenwind und den bekommen Entwickler und Publisher nun selbst von der englischen Kirche zu spüren.

Die haben nämlich beschlossen, zu dieser unorthodoxen Geschäftspraktik ebenfalls Stellung zu beziehen und Lootkisten zu verurteilen. In einem Interview mit dem Daily Telegraph erzählt der Bischof von Saint Albans, Dr. Alan Smith, dass Beuteboxen "schädliche Produkte" seien und "einen dunklen Schatten über die bunte Welt der Kinderspiele werfen". Aus diesem Grund fordern sie vor dem britischen Parlament ein entsprechendes Verbot:

"Schädliche und süchtig machende Produkte, die Kinderspiele überfluten, werfen einen dunklen Schatten auf die bunte Welt der Kinderspiele. Spiele sollten ein Ort des Abenteuers und der Entdeckung sein, nicht ein Mittel, um auf Kosten der Kinder Gewinne zu erzielen. Ich begrüße die Klarheit des Berichts über das Schadenspotenzial von Spielen, das im Einklang mit den Erfahrungen des Weltgesundheitsorganisation und [ihrer Entscheidung, Spiele als Krankheit einzustufen] steht. Die Regierung muss dringend handeln, wenn sie nicht einschlafen will. Diese Spiele spielen mit den [Begierden] der Kinder und es besteht Handlungsbedarf, nicht in naher Zukunft, sondern jetzt. Da der Druck, Weihnachtsspiele zu kaufen, immer größer wird, müssen Eltern und Erziehungsberechtigte wissen, was sie für ihre Kinder kaufen."

Was haltet ihr vom Kommentar des Bischofs?